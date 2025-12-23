Іглесіас і Курнікова стали батьками вчетверте і показали фото

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова стали батьками вчетверте.

Анна Курнікова та Енріке Іглесіас з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/annakournikova, ua.depositphotos.com

Співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, і колишня російська професійна тенісистка Ганна Курнікова стали батьками своєї четвертої дитини, поділившись радісною новиною в спільному пості в Instagram 22 грудня.

Новонароджений малюк стане четвертою дитиною в сім'ї і приєднається до старших братів і сестер - близнюків Люсі та Ніколаса, яким по 8 років, а також до доньки Мері, якій 5 років.

"Моє сонечко", - написали вони під фотографією немовляти, додавши дату його народження: "17.12.2025".

На світлині новонароджений, ім'я якого не розголошують, загорнутий у лікарняну ковдру, у рожево-блакитній смугастій лікарняній шапочці та лежить у ліжечку поруч із маленькою м'якою іграшкою.

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова разом багато років/ ua.depositphotos.com

У серпні вперше було підтверджено, що пара планує завести ще одну дитину, хоча Енріке, 50 років, і Ганна, 44 роки, зберігали мовчання з цього приводу - як і протягом більшої частини своїх 24 років стосунків.

Проте Анна все ж таки відкрила завісу таємниці над своїм сімейним життям, опублікувавши рідкісний пост на Геловін, на якому були зображені всі троє її старших дітей.

Про персону: Енріке Іглесіас Енріке Іглесіас - іспанський співак, автор пісень, музичний продюсер і актор. Лауреат Греммі та American Music Awards. За свою кар'єру Енріке випустив понад 40 синглів і 10 студійних альбомів, які 116 разів ставали платиновими, 227 - золотими, а загальний обсяг продажів становить 100 млн платівок. Енріке - син співака Хуліо Іглесіаса і журналістки Ісабель Прейслер, повідомляє Вікіпедія.

