"Зробили ще одну операцію": брат Макса Неліпи розповів про стан воїна

Відновлення після поранення вимагає від Неліпи багато сил, але він налаштований оптимістично.

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Максим Неліпа поранений - брат Макса Неліпи розповів про його лікування / колаж: Главред, фото: facebook.com/avnelipa, kino-teatr.ru

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Максим Неліпа проходить лікування після поранення

Брат захисника розповів, як той почувається зараз

Український шоумен і воїн Максим Неліпа, який у складі ЗСУ вже майже три роки охороняє нашу країну від окупанта, лежить у відділенні щелепно-лицевої хірургії однієї з клінік Дніпра після поранення. Він уже переніс три операції й очікує на продовження лікування, повідомив його брат Андрій.

Після того, як ця новина з'явилася в пресі, захисник вийшов на зв'язок із шанувальниками: він запевнив, що справи його не такі вже й погані, і не варто перебирати міри. Так, ситуація непроста, але Неліпа впевнений, що скоро її подолає.

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Пізніше коментар про стан здоров'я брата проєкту "ЖВЛ представляє" дав Андрій, повідомляє 1plus1.ua. Він підтвердив, що Максим зараз відновлюється після операцій і зазначив, що клініка забезпечує воїна всім необхідним. Однак у лікуванні Неліпи є моменти, які не зможе покрити державна допомога. Наприклад, протезування зубів для шоумена-воїна.

"Лікарня забезпечує все необхідне і велика подяка лікарям. Жодних претензій. Наразі йому зробили ще одну операцію, він відпочиває, настрій бойовий. Що далі - говорити рано, лікуватися ще довго. Потрібно протезувати зуби, там ніякого грошового забезпечення не вистачить. Сподіваюся, він усе подолає і якнайшвидше повернеться до служби", - розповів Андрій Неліпа.

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Хто такий Максим Неліпа? Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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