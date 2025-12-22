Помер автор легендарного хіта про Різдво Кріс Рі

Стисло:
- Кріс Рі помер 22 грудня
- Останні тридцять років музикант мав проблеми зі здоров'ям
Британський співак Кріс Рі, відомий своєю різдвяною піснею "Driving Home for Christmas", помер у віці 74 років. Про смерть артиста повідомляє Sky News із посиланням на заяву його родини.
Відомо, що Рі помер сьогодні вранці в лікарні після нетривалої хвороби в оточенні рідних і близьких. "Музика Кріса стала саундтреком до життя багатьох людей, і його спадщина житиме в піснях, які він залишив після себе", - свідчить офіційна заява представників музиканта в соцмережах.
Точний діагноз Кріса Рі не уточнюється. Відомо, що в дев'яностих він поборов рак підшлункової залози, а також хворів на діабет першого типу. У 2016 році він пережив інсульт, який вплинув на його мову, а також рухливість рук і пальців.
Дивіться відео виступу Chris Rea - Driving Home for Christmas:
Про персону: Кріс Рі
Кріс Рі - британський співак і музикант, відомий своїм характерним низьким хрипким голосом. За своє життя випустив 22 студійних і два концертних альбоми, які неодноразово ставали платиновими, золотими і срібними у Великій Британії та за її межами. Найвідоміші хіти Кріса Рі - "Driving Home for Christmas", "Looking for the summer", "The Road to Hell" і "And You My Love".
