Зіркові примхи: українська актриса розповіла, як здивувала її Пугачова на зйомках у Києві

Алла Пугачова грала головну роль в одному з українських мюзиклів.

https://glavred.net/stars/zvezdnye-kaprizy-ukrainskaya-aktrisa-rasskazala-kak-udivila-ee-pugacheva-na-semkah-v-kieve-10595084.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова поводилася гідно / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Українська акторка і зірка українського телебачення Тетяна Шелка розповіла про те, як поводилася Алла Пугачова, яка не підтримала війну в Україні, на зйомках у Києві.

Як пише Обозреватель, тоді зірка брала участь у створенні музичного фільму "За двома зайцями". Вона виконувала головну роль у картині - Проні Прокопівни. Її нареченого, цирульника Свирида Голохвастого, зіграв Максим Галкін.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію. відео дня

За словами актриси, вона і не думала вередувати. Ба більше, вона просила своїх колег допомагати їй і підказувати, якщо та чи інша сцена не виглядала професійно.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

"Про спільну роботу з Пугачовою хочу сказати одне: вона з повагою ставилася абсолютно до всіх членів колективу, - розповідає акторка Шеліга, яка зіграла в картині продавчиню на місцевому ринку. - Казала: "Підказуйте мені, тому що я співачка - не актриса". І Ніна Шаролапова, яка грала її маму, іноді робила якісь зауваження. І та слухала. Алла Борисівна приїхала знайомитися на знімальний майданчик із температурою вище 38 градусів. І того ж дня почала зніматися. Час від часу присідала на стільчик, відпочивала, і - знову в кадр. А після поїхала ще на ділову зустріч. Я не знаю, чи змогла б так, а вона сказала, що чекають люди, не може відмовити", - ділиться вона.

За словами української актриси, Пугачову побоювалися на знімальному майданчику. "Однак я лише кілька разів за всі знімальні дні бачила її незадоволеною, і всі претензії - це було у справі, не зіркові примхи. З нею було комфортно працювати, вона поводилася тихо, працювала нарівні з усіма. Після закінчення зйомок ми всі зібралися на фуршет - і вона теж прийшла, сиділа з нами", - додає актриса.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, нещодавноАлла Пугачова відреагувала на останній пост свого онука Микити Преснякова. Примадонна підтримала молодого музиканта в його творчих успіхах у США і написала: "Жги, синку".

А також колишня сусідка Алли Пугачової Лідія Панкрухіна спілкується з племінником артистки Владом і він заявив, що у Примадонни проблеми з чоловіком Максимом Галкіним.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред