Євробачення-2026 ще ближче: в Україні стартував Національний відбір

Цього року міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 відбудеться у Відні, Австрія.
Сьогодні, 7 лютого, Україна обере свого кандидата, який і представлятиме Україну на міжнародній арені.
Ведучими цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Головним продюсером шоу стала переможниця Євробачення, співачка Джамала.
Ведучі вже на сцені! Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк!
Гурт Ziferblat переміг у Нацвідборі-2025 з піснею "Bird of Pray" та представив Україну на Євробаченні. Відкривають цей Нацвідбір!
Стартував Нацвідбір Євробачення 2026 - онлайн відео трансляція
Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору:
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- Molodi - legends
- Monokate - "ТУТ"
- The Elliens - Crawling Whispers
- LAUD - Lightkeeper
- LELÉKA - Ridnym
- Mr. Vel - Do or Done
- KHAYAT – "Герці"
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" - "Моя земля"
Джамала розповіла, як отримувала заявки та обирала артистів.
Україна готується вибрати свого кандидата, який представить нашу країну на міжнародній сцені у Відні, Авствія. Допомагатимуть обирати представника ведучі - Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.
Прогноз букмекерів
Національний відбір 2026 — прогноз букмекерів. Безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus". За її музичну роботу віддали майже 7,5 тисячі голосів, а це 48% від усіх, хто проголосував. Таким чином, "Catharticus" переважною більшістю голосів впевнено претендує на перемогу в Нацвідборі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus".
Раніше стало відомо, де подивитися Національний відбір на Євробачення-2026 і як проголосувати за улюбленого учасника. Представника України на Євробачення 2026 оберуть шляхом голосування професійного журі (50%) і глядачів (50%) під час фіналу Нацвідбору.
Вас також може зацікавити:
- Битва трьох дів: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026
- "Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
- Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворита
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред