Євробачення-2026 ще ближче: в Україні стартував Національний відбір

7 лютого українці оберуть переможця Національного відбору, який представлятиме Україну у Відні.

В Україні розпочинається Національний відбір на Євробачення 2026 / Скріншот

Цього року міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026 відбудеться у Відні, Австрія.

Сьогодні, 7 лютого, Україна обере свого кандидата, який і представлятиме Україну на міжнародній арені.

Ведучими цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Головним продюсером шоу стала переможниця Євробачення, співачка Джамала.

Сортування за хронологією 19:09 Ведучі вже на сцені! Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк! 19:05 Гурт Ziferblat переміг у Нацвідборі-2025 з піснею "Bird of Pray" та представив Україну на Євробаченні. Відкривають цей Нацвідбір! 19:01 Стартував Нацвідбір Євробачення 2026 - онлайн відео трансляція 19:00 Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору: Valeriya Force - Open Our Hearts

Molodi - legends

Monokate - "ТУТ"

The Elliens - Crawling Whispers

LAUD - Lightkeeper

LELÉKA - Ridnym

Mr. Vel - Do or Done

KHAYAT – ​​"Герці"

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

"ЩукаРиба" - "Моя земля" 18:17 Джамала / скриншот Джамала розповіла, як отримувала заявки та обирала артистів. 17:51 Україна готується вибрати свого кандидата, який представить нашу країну на міжнародній сцені у Відні, Авствія. Допомагатимуть обирати представника ведучі - Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк.

Прогноз букмекерів

Національний відбір 2026 — прогноз букмекерів. Безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus". За її музичну роботу віддали майже 7,5 тисячі голосів, а це 48% від усіх, хто проголосував. Таким чином, "Catharticus" переважною більшістю голосів впевнено претендує на перемогу в Нацвідборі.

Раніше стало відомо, де подивитися Національний відбір на Євробачення-2026 і як проголосувати за улюбленого учасника. Представника України на Євробачення 2026 оберуть шляхом голосування професійного журі (50%) і глядачів (50%) під час фіналу Нацвідбору.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

