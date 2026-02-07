"Нести світло": ЩукаРиба зачарували глядачів Нацвідбору українськими традиціями

ЩукаРиба продемонстрували унікальний виступ на Національному відборі на Євробачення-2026.

ЩукаРиба - Національний відбір / скрін з відео

Гурт ЩукаРиба презентували пісню у фольк-стилі у фіналі Нацвідбору

Як пройшов їхній виступ

Група ЩукаРиба дебютувала на сцені Національного відбору на Євробачення-2026 з незвичайною піснею — багатоголосним фольк-хітом "Моя земля". Яким був фінальний виступ Нацвідбору, розповість Главред.

ЩукаРиба виділилися серед інших учасників Нацвідбору з самого початку — цей гурт складається з професійних фольклористів, етнологів та істориків, які працюють з архівними матеріалами та польовими записами. Саме завдяки досвіду роботи з "народними" джерелами їм вдалося створити пісню, яка чіпляє теплим і рідним звучанням кожного українця. У треку "Моя земля" звучить чіткий меседж про об'єднання всіх українців і повернення на батьківщину.

ЩукаРиба виконали танець на сцені Нацвідбору / скрін з відео

Колектив закрив фінал Національного відбору зворушливим номером, який вихваляв українські традиції. Ніжний народний вокал у поєднанні з наївною і світлою постановкою вигідно відрізнялися на тлі темних і драматичних пісень конкурентів.

ЩукаРиба - учасники / скрін з відео

"Моя земля" - це історія про дім, який залишається в тобі завжди, і про повернення, якого так чекаєш, навіть якщо не знаєш, коли воно настане", - заявили учасники групи YouTube-каналу Eurovision Ukraine official.

ЩукаРиба / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу ЩукаРиба на Національному відборі на Євробачення-2026:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

