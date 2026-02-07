Номер Jerry Heil на Нацвідборі не показали повністю: співачка зробила заяву

Коротко:
- Що сталося з номером Jerry Heil
- Як він мав виглядати
Українська співачка і кандидатка в представниці від України на Євробаченні-2026 Jerry Heil поскаржилася на те, що її номер не показали в ефірі так, як планувалося напередодні.
Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.
"Шкода, що після такої кількості прохань на репетиціях і перед виступом по телебаченню вирішили так і не показати ідею Йоанна Буржуа, в якій власне і була суть нашого номера... ми з командою не можемо для себе це нічим пояснити. Шкода, що Україна і, що важливо, — та частина світу, яка дивиться Нацвідбір, так і не змогла побачити головний задум режисера", — пише співачка.
За її словами, команда співачки була вражена, як іноземець відчув нашу реальність. "Завданням постановки було сказати світу: прокиньтеся, бо ми на порозі апокаліпсису! Пропоную вам подивитися те, що вам не показали – ось як це виглядало в залі!" – додала вона.
Виявляється, організатори не показали, як розриваються і іскрять прожектори над сценою.
Номер Jerry Heil не показали:
Пісня Jerry Heil на Нацвідборі Євробачення 2026
Jerry Heil виступила під номером дев'ять і для артистки це вже четверта участь у Нацвідборі. У 2024 році співачка представляла Україну на Євробаченні і посіла третє місце разом з alyona alyona.
Зазначимо, трек "Catharticus" був створений у співпраці зі шведськими сонграйтерами Joy і Linnea Deb і поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал і сучасне звучання.
Про особу: Jerry Heil
Джеррі Хейл — українська співачка та авторка пісень. Стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.
