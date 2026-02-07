Рус
"Була жорстка розмова": Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ

Олексій Тесля
7 лютого 2026, 16:32
В результаті ударів РФ є значні пошкодження об'єктів енергетики, підкреслив президент.
"Була жорстка розмова": Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ
Володимир Зеленський прокоментував відбиття масованого удару РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, повітряне командування "Південь"

Головне із заяв Зеленського:

  • Була досить жорстка розмова про роботу мобільних вогневих груп
  • Дипломати повинні прискоритися і в роботі з партнерами щодо пакетів ППО

Президент України Володимир Зеленський провів селектор і заслухав доповіді з усіх областей після масового російського удару.

Про це глава держави написав у своєму Telegram, детально зупинившись на проблемних питаннях.

відео дня

Критика роботи мобільних вогневих груп

"Була досить жорстка розмова про роботу мобільних вогневих груп, і в найближчі дні керівники областей, Повітряні сили ЗСУ та Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компонента мобільних вогневих груп у загальній системі захисту певних областей. Розраховую також на збільшення програм підтримки людей, і уряд України отримав конкретні завдання", - написав він.

За словами президента, українські дипломати повинні прискоритися і в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості.

Удари РФ по об'єктах енергетики

Росіяни застосували понад 400 дронів, і значна частина - "шахеди". Також майже 40 ракет різних типів. Є, на жаль, значні пошкодження об'єктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення.

"Це відображає загальне ставлення Росії до ситуації і їхні справжні наміри. На сьогоднішній день Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів Росія продовжує політику фактичного знищення України", - підкреслив глава держави.

За його словами, росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних об'єктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки безпеку в Україні, але і загальну безпеку регіону та Європи.

Примушення РФ до припинення війни

"Вважаємо, що партнери і в Америці, і в Європі, і в інших державах, які хочуть миру, повинні тверезо дивитися на це і діяти відповідно. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб з'явилися реальні зміни в їхніх намірах і загальних перспективах", - додав він.

Удари по об'єктах енергетики: що відомо

Крім того, на селекторі детально обговорили ситуацію з енергозабезпеченням:

  • Києва;
  • Київської області;
  • Харкова та області;
  • Чернігова та області;
  • Сумщини;
  • Полтавщини;
  • Черкаської області;
  • Дніпропетровщини;
  • Одеської області;
  • Миколаївської області;
  • Херсонської області;
  • Донецької області;
  • Запоріжжя;
  • Кропивницького та області;
  • Житомирщини;
  • Вінницької області;
  • Івано-Франківської області;
  • Рівненської області;
  • Волинської області;
  • Львівської області.
'Була жорстка розмова': Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ
/ Главред

Скрізь задіяні необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС України створює додаткові команди для оперативної роботи на енергооб'єктах західних областей, резюмував Зеленський.

Цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру: оцінка експерта

Про цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру висловився експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він зазначив, що ураження підстанцій і магістральних ЛЕП послаблює стійкість енергомережі України і суттєво ускладнює перерозподіл електроенергії між регіонами. У такій ситуації, підкреслив фахівець, короткострокові відключення електроенергії є необхідним кроком для запобігання масштабних аварій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Володимир Зеленський ракетний удар
РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

19:07Війна
"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

18:37Світ
Переговори з США і РФ: Зеленський розкрив головну умову завершення війни

Переговори з США і РФ: Зеленський розкрив головну умову завершення війни

18:34Україна
