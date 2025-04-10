Помер зірка Ліги сміху: що відомо

Коротко:
- Що повідомили колеги про смерть Олександра Чечуна
- Хто залишився з родини
Сьогодні, 10 квітня стало відомо про те, що помер зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" та учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.
Про це повідомили на сторінці "Ліга Сміху" в Instagram.
З початку повномасштабного вторгнення, актор мобілізувався до лав Сил оборони України. У нього залишилася дружина і дочка.
У лігосміховій родині траур... пішов із життя Олександр Чечун зі "Стадіону Діброва". Співчуття рідним і близьким,- ідеться в повідомленні на офіційній сторінці "Ліги сміху".
Обставини смерті коміка не розголошуються.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Чечун знімався в гумористичних проєктах, зокрема брав участь у шоу "Розсміши коміка".
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