Помер зірка Ліги сміху: що відомо

Про смерть артиста повідомили його колеги. У артиста залишилася дружина і дочка.

https://glavred.net/starnews/umer-zvezda-ligi-smeha-chto-izvestno-10654739.html Посилання скопійоване

Помер Олександр Чечун / Колаж Главред, фото Instagram/ligasmihu_official

Коротко:

Що повідомили колеги про смерть Олександра Чечуна

Хто залишився з родини

Сьогодні, 10 квітня стало відомо про те, що помер зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" та учасник команди "Стадіон Діброва" Олександр Чечун.

Про це повідомили на сторінці "Ліга Сміху" в Instagram.

відео дня

З початку повномасштабного вторгнення, актор мобілізувався до лав Сил оборони України. У нього залишилася дружина і дочка.

Помер актор Ліги Сміху / Фото Instagram/ligasmihu_official

У лігосміховій родині траур... пішов із життя Олександр Чечун зі "Стадіону Діброва". Співчуття рідним і близьким,- ідеться в повідомленні на офіційній сторінці "Ліги сміху".

Обставини смерті коміка не розголошуються.

Помер Олександр Чечун / Фото instagram.com/martynets.v

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Чечун знімався в гумористичних проєктах, зокрема брав участь у шоу "Розсміши коміка".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше також стало відомо про те, що в терористичній Росії помер репер Паша Технік. Лікарі боролися за його життя кілька днів, але він не впорався.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред