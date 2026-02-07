Переговори з США і РФ: Зеленський розкрив головну умову завершення війни

Україна не починала цю війну, і саме Росія повинна її завершити, підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський прокоментував хід мирних переговорів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Головне:

Україна не починала цю війну, і саме Росія повинна її завершити

Зеленський заслухав доповідь переговорної команди після зустрічей

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української команди після зустрічей і переговорів з американською та російською сторонами.

"Хлопці детально поінформували про те, як розвивалися переговори і що конкретно викликало найбільші емоції та найбільший конструктив. Україні потрібен результат, і одна з найважливіших основ досягнення мирного результату – дієві гарантії безпеки", – написав він у Telegram за результатами зустрічі.

Глава держави пояснив, що Україна не починала цю війну, і саме Росія повинна її завершити.

"Важливо, щоб партнери і надалі були активними, працювали на мир разом з нами і сприймали всі реалістичні пропозиції", - написав Зеленський.

Президент обговорив з командою хід роботи над документами, які важливі для закінчення війни, а також можливі нові зустрічі найближчим часом.

"Вважаю, що потрібно більше прогресу. Визначив команді рамки подальшого діалогу, і опрацьовуємо графік необхідних кроків. Будемо інформувати наших європейських партнерів про стан переговорів і реальні перспективи всього переговорного процесу", - резюмував Зеленський.

Переговорний тупик: експерт пояснив, чому миру поки не видно

Аналітик Володимир Горбач зазначає, що поточні контакти між Україною, Росією і США носять скоріше протокольний характер і не призводять до реального просування. За його словами, ситуацію гальмують як формат переговорів, так і рівень представництва сторін. До предметного діалогу, вважає експерт, зможуть перейти тільки при ослабленні Росії, посиленні зовнішнього тиску і готовності до компромісів, а перші відчутні зміни можливі не раніше весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

