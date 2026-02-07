Нацвідбір на Євробачення-2026: Monokate злилася з красунею в танці на сцені

Ви дізнаєтеся:
- Monokate заспівала у фіналі Нацобору
- Як пройшов виступ артистки
Співачка Monokate знову з'явилася на сцені Національного відбору на Євробачення-2026 як сольна виконавиця і виступила третьою. Це її другий досвід участі в конкурсі після перемоги у складі групи Go_A. Главред розповість, чи була успішною нова спроба артистки потрапити на Євробачення.
Monokate обрала для участі в Нацвідборі пісню "TYT" — україномовний трек з фірмовим фольклорним звучанням і танцювальним ритмом. Пісня позиціонується як нове прочитання класичної народної любовної поетики про взаємини пари, де "йде діалог між емоцією і усвідомленням, пошук рівноваги і сили відпустити те, що не можна повернути".
Номер співачки став вікном у сюрреалістичний світ прямо на сцені Національного відбору. Monokate показала темну чарівність і немов мавка заманила в свої тенета красуню в червоній сукні. Незвично звучав і вокал виконавиці.
"З особистого ця історія переходить в загальне: під час розлуки і глобального очікування пісня закликає визначити, в якій точці ти знаходишся, говорить про присутність, взаємну підтримку і надію знову стати ближче до себе і своїх людей", — розповіла Monokate на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.
Дивіться відео виступу Monokate на Національному відборі на Євробачення-2026:
Останні новини Нацвідбору на Євробачення-2026
Раніше Главред повідомляв, що першою на сцену фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 вийшла співачка Valeriya Force, яка раніше будувала свою кар'єру в США. Вона виконала англомовний трек з невеликим куплетом українською мовою, який оспівує силу нації через образ "дочки вогню".
Також перед початком фіналу букмекери сайту Eurovision World вирішили передбачити переможця Нацвідбору. Конкуренцію Jerry Heil можуть скласти тільки два учасники Національного відбору. Друге місце, за прогнозами букмекерів, посіла група Leléka з піснею "Ridnym".
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
