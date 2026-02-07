Нацвідбір на Євробачення-2026: Monokate злилася з красунею в танці на сцені

Солістка гурту Go_A повернулася на сцену Національного відбору.

Monokate - Національний відбір / колаж: Главред; скрін з відео

Monokate заспівала у фіналі Нацобору

Як пройшов виступ артистки

Співачка Monokate знову з'явилася на сцені Національного відбору на Євробачення-2026 як сольна виконавиця і виступила третьою. Це її другий досвід участі в конкурсі після перемоги у складі групи Go_A. Главред розповість, чи була успішною нова спроба артистки потрапити на Євробачення.

Monokate обрала для участі в Нацвідборі пісню "TYT" — україномовний трек з фірмовим фольклорним звучанням і танцювальним ритмом. Пісня позиціонується як нове прочитання класичної народної любовної поетики про взаємини пари, де "йде діалог між емоцією і усвідомленням, пошук рівноваги і сили відпустити те, що не можна повернути".

Monokate виступила у фіналі Нацвідбору / скрін з відео

Номер співачки став вікном у сюрреалістичний світ прямо на сцені Національного відбору. Monokate показала темну чарівність і немов мавка заманила в свої тенета красуню в червоній сукні. Незвично звучав і вокал виконавиці.

Monokate зробила дівчину зіркою номера / скрін з відео

"З особистого ця історія переходить в загальне: під час розлуки і глобального очікування пісня закликає визначити, в якій точці ти знаходишся, говорить про присутність, взаємну підтримку і надію знову стати ближче до себе і своїх людей", — розповіла Monokate на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.

Monokate (Катерина Павленко) / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу Monokate на Національному відборі на Євробачення-2026:

