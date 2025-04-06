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Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

Анна Підгорна
6 квітня 2025, 19:13
1224
Українську сцену покинула справжня легенда.
Померла Таїсія Литвиненко
Померла Таїсія Литвиненко - подробиці про зірку За двома зайцями / колаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Таїсія Литвиненко

Стисло:

  • На 91 році життя померла Таїсія Йосипівна Литвиненко
  • Про це повідомила родина зірки

Померла Таїсія Литвиненко - українська акторка кіно і театру, режисерка-постановниця і педагог. У лютому артистці виповнилося 90 років.

Про смерть Таїсії Йосипівни в соціальних мережах розповів її син, актор Назар Стригун. Він опублікував фото матері зі зворушливим підписом: "Наше сонечко зійшло у неділю і... покинуло нас у неділю". Причини смерті артистки поки що не розкриваються.

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Кар'єра Таїсії Литвиненко почалася ще 1954 року. На її рахунку понад 90 ролей у театральних постановках (з 1965-го і до своєї смерті служила у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької - прим. редактора), понад 20 ролей у кіно і телеспектаклях. Найвідоміші роботи: "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "За двома зайцями".

Померла Таїсія Литвиненко
Померла Таїсія Литвиненко - подробиці про зірку За двома зайцями / facebook.com/na3ar

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За двома зайцями

"За двома зайцями" - український радянський художній комедійний фільм за мотивами однойменної комедійної п'єси Михайла Старицького. Прем'єра фільму відбулася 21 грудня 1961 року в Києві. Посідає 17-ту позицію в списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, повідомляє Вікіпедія. У 1999 році фільм отримав Державну премію України імені Олександра Довженка.
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