Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

Українську сцену покинула справжня легенда.

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Померла Таїсія Литвиненко - подробиці про зірку За двома зайцями / колаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Таїсія Литвиненко

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На 91 році життя померла Таїсія Йосипівна Литвиненко

Про це повідомила родина зірки

Померла Таїсія Литвиненко - українська акторка кіно і театру, режисерка-постановниця і педагог. У лютому артистці виповнилося 90 років.

Про смерть Таїсії Йосипівни в соціальних мережах розповів її син, актор Назар Стригун. Він опублікував фото матері зі зворушливим підписом: "Наше сонечко зійшло у неділю і... покинуло нас у неділю". Причини смерті артистки поки що не розкриваються.

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Кар'єра Таїсії Литвиненко почалася ще 1954 року. На її рахунку понад 90 ролей у театральних постановках (з 1965-го і до своєї смерті служила у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької - прим. редактора), понад 20 ролей у кіно і телеспектаклях. Найвідоміші роботи: "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "За двома зайцями".

Померла Таїсія Литвиненко - подробиці про зірку За двома зайцями / facebook.com/na3ar

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