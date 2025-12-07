Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

Михайло Клименко тривалий час перебував у комі через важку хворобу.

Помер співак Михайло Клименко / Колаж: Главред, фото: instagram/adamukraine

Що відомо:

Помер соліст гурту ADAM

Михайло Клименко довгий час боровся з хворобою і перебував у комі

Помер відомий український співак - фронтмен гурту ADAM Михайло Клименко. Про це повідомили на сторінці гурту в Instagram.

Михайло Клименко кілька місяців боровся з важкою хворобою - туберкульозний менінгіт. Весь цей час він перебував у комі. Серце співака не змогло впоратися з хворобою.

Помер співак Михайло Клименко / фото: instagram/adamukraine

Варто зазначити, що дружина Михайла ще не коментувала смерть чоловіка. Інформації про прощання з ним поки що немає.

Хвороба співака Adam - що відомо

19 листопада Главред повідомляв про те, що відомий український музикант впав у кому. Михайло Клименко з гурту Adam боровся з важкою хворобою.

Автор хіта "Танцюй зі мною повільно" бореться за життя у вкрай важкому стані. Про хворобу розповів його друг Парфенюк. Він повідомив, що в артиста були проблеми зі спиною - він лікувався дуже довго і на тлі препаратів у нього виникла хвороба під назвою туберкульоз.

Дружина українського співака також тоді вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста. Вона записала розмовні сторіз, у яких поділилася своїми переживаннями. За словами Олександри, чоловік уже дев'ятий день перебуває в комі і не приходить до тями.

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

