Риторика РФ на переговорах різко змінилася: Зеленський вказав на підступ

Президент пояснив, що російська делегація відмовилася від історичних лекцій і перейшла до обговорення прикладних питань.

РФ різко змінила риторику на переговорах

Що сказав президент:

Росіяни несподівано змінили риторику на переговорах

Ворог відмовився від історичних лекцій і почав говорити про конкретні дії

Разом з тим рівень довіри до росіян залишається нульовим

Президент України Володимир Зеленський вказв на суттєву зміну риторики російської делегації під час другого раунду переговорів в Абу-Дабі.

Посланці Путіна відмовилися від історичних лекцій та екскурсів у часі та перейшли до обговорення конкретних питань. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

Разом з тим рівень довіри до росіян залишається нульовим, зазначив Зеленський.

"Є зміни в їхній риториці. Але віри їм (росіянам. - Ред.) - нуль. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять, ось і все. Вони ж прийшли до нас з війною. І це не спровокована Україною війна", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що російська сторона тепер говорить більш конкретно - про те, що готова робити, а що ні, як може відбуватися моніторинг припинення вогню та інші практичні речі.

Президент також повідомив, що військові експерти обговорювали технічні аспекти забезпечення режиму тиші. Було погоджено, що моніторинг може здійснювати американська сторона, якщо вона на це погодиться. Зокрема, вони ознайомлені з позицією України щодо залучення іноземних спостерігачів для забезпечення реального контролю за режимом тиші. Водночас США наразі не готові обговорювати участь інших іноземців та концентруються на власній підтримці цієї ініціативи.

Зеленський підкреслив, що питання присутності іноземних військ на території України поки що не вирішене, оскільки переговорники не мають відповідних повноважень.

"Але це не свідчить про те, що не будуть. Американська сторона каже, що вони можуть гарантувати забезпечення моніторингу. Говорять, як технічно забезпечувати такий моніторинг, тобто вони в процесі визначення деталей", – резюмував він.

Нагадаємо, Главред писав, що під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Раніше повідомлялося, що чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Нещодавно стало відомо, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених.

