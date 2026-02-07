РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

Російські окупанти значно сповільнились на багатьох напрямках фронту.

https://glavred.net/war/rf-tormozit-tempy-prodvizheniya-okkupantov-na-fronte-hudshie-beleckiy-10738889.html Посилання скопійоване

РФ сповільнилась на фронті / колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, Міноборони РФ

Що відомо:

РФ сповільнилась на фронті

Росіяни не зможуть захопити Донбас у 2026 році

Російські окупанти значно сповільнились на фронті. Нині вони показують найгірші результати від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив бригадний генерал, командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.

Він додав, що нині українські захисники роблять все можливе, щоб завести росіян у патову та безнадійну ситуацію. Україна хоче забрати у РФ можливість наступати на фронті. У такому випадку можна буде сідати за стіл переговорів із сильною позицією.

відео дня

"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", - сказав Білецький.

При цьому генерал переконаний, що росіяни не зможуть виконати свій план. Нині вони розраховують на енергетичний терор проти населення.

"Якщо ми пройдемо морози і зможемо зупинити росіян, вони зрозуміють, що навіть не 1 квітня, а 2026 рік і захоплення Донбасу – це абсурд. Тоді в них будуть стимули сідати за стіл перемовин", - сказав Білецький.

Коли може завершитись війна - думка експерта

Командир Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та боронить Україну, Мамука Мамулашвілі у чаті на Главреді розповів, коли може закінчитись війна.

Він переконаний, що це залежить від інтенсивності поставок озброєння Україні, але від США не варто чекати інтенсивних поставок.

"Дуже багато залежить від того, наскільки прокинеться Європа, тому що налагодження спільного виробництва озброєнь з європейськими країнами істотно позначиться на перебігу війни. А що стосується мотивації, то в українців її достатньо, щоб виграти війну", - сказав Мамулашвілі.

Водночас він додав, що поки зарано говорити про терміни закінчення війни, адже нині нема цілісної картини щодо допомоги Україні.

"Сподіваюся, що все скоро закінчиться, і ми скоро переможемо в цій війні", - додав він.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Раніше повідомлялося, що чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Нещодавно стало відомо, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред