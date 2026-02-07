У РФ підірвано завод-виробник компонентів палива для крилатих ракет – ЗМІ

Головне:
- У РФ атаковано завод-виробник компонентів палива для ракет Х-55 і Х-101
- Редкінський дослідний завод закриває нестандартні потреби МО РФ
Дрони СБУ завдали удару по експериментальному заводу в селищі Рєдкино Тверської області РФ.
За інформацією СБУ, там регулярно виготовляли компоненти палива для ракет Х-55 і Х-101, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На заводі також виготовляють паливні добавки для дизельного палива та авіаційного гасу. Після атаки на території заводу почалася пожежа.
РосЗМІ повідомили про пожежу на підприємстві в Конаковському окрузі Тверської області після атаки БПЛА.
Деталі потужного удару дронів СБУ
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що був атакований Рєдкинський дослідний завод у Тверській області РФ, який закриває нестандартні потреби міноборони РФ для російських нових озброєнь.
Це підприємство хімічного профілю "входить в ланцюжки забезпечення ВПК РФ через хімічні матеріали подвійного і військового призначення". Продукція застосовується для паливних компонентів, вибухових речовин, ініціаторів і технологічних сумішей, які використовують оборонні підприємства, повідомив Коваленко.
