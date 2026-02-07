У РФ підірвано завод-виробник компонентів палива для крилатих ракет – ЗМІ

На Рєдкінському дослідному заводі виготовляють паливні добавки для дизельного палива та авіаційного гасу.

https://glavred.net/ukraine/v-rf-vzorvan-zavod-izgotovitel-komponentov-goryuchego-dlya-krylatyh-raket-smi-10738868.html Посилання скопійоване

Дрони СБУ атакували важливий завод ВПК РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

У РФ атаковано завод-виробник компонентів палива для ракет Х-55 і Х-101

Редкінський дослідний завод закриває нестандартні потреби МО РФ

Дрони СБУ завдали удару по експериментальному заводу в селищі Рєдкино Тверської області РФ.

За інформацією СБУ, там регулярно виготовляли компоненти палива для ракет Х-55 і Х-101, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

відео дня

На заводі також виготовляють паливні добавки для дизельного палива та авіаційного гасу. Після атаки на території заводу почалася пожежа.

РосЗМІ повідомили про пожежу на підприємстві в Конаковському окрузі Тверської області після атаки БПЛА.

Деталі потужного удару дронів СБУ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що був атакований Рєдкинський дослідний завод у Тверській області РФ, який закриває нестандартні потреби міноборони РФ для російських нових озброєнь.

/ t.me/akovalenko1989

Це підприємство хімічного профілю "входить в ланцюжки забезпечення ВПК РФ через хімічні матеріали подвійного і військового призначення". Продукція застосовується для паливних компонентів, вибухових речовин, ініціаторів і технологічних сумішей, які використовують оборонні підприємства, повідомив Коваленко.

/ Главред

Удари по цілях РФ - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред