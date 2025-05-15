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На війні загинув колишній учасник "Дизель-шоу", ведучий Максим Неліпа

Анна Підгорна
15 травня 2025, 01:27
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У січні Неліпа потрапив до лікарні після поранення на фронті.
Загинув Максим Неліпа
Загинув Максим Неліпа - ведучий, актор і воїн ЗСУ / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/NelipaMax

Коротко:

  • Макс Неліпа загинув на війні
  • Ведучий та актор воював три роки

Український шоумен і воїн ЗСУ Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.

Трагічну новину повідомив у Facebook ресторатор і заступник гендиректора "Динамо" Максим Радуцький. "Макса більше немає", - написав він і опублікував чорно-біле фото Неліпи з траурною стрічкою. Там також вказана дата смерті - 12 травня 2025 року.

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На війні загинув колишній учасник 'Дизель-шоу', ведучий Максим Неліпа
Загинув Максим Неліпа - ведучий, актор і воїн ЗСУ / facebook.com/radutsky

Загибель Макса Неліпи підтвердив його колега, актор Дмитро Оскін, посилаючись на дружину покійного воїна. Вона повідомила, що обставини смерті актора невідомі.

"Іде слідство обставин. Як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити", - пише дружина Неліпи.

На війні загинув колишній учасник 'Дизель-шоу', ведучий Максим Неліпа
Загинув Максим Неліпа - ведучий, актор і воїн ЗСУ / Скриншот Дмитро Оскін

Максим Неліпа вступив на службу до ЗСУ навесні 2022 року. Забезпечував охорону стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, займався розвідувальною, контррозвідувальною та контрдиверсійною діяльністю на фронті. Пізніше служив у Силах безпілотних систем.

У січні 2025 року після поранення був госпіталізований. У відділенні щелепно-лицьової хірургії йому провели три операції.

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Хто такий Максим Неліпа?

Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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