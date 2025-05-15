На війні загинув колишній учасник 'Дизель-шоу', ведучий Максим Неліпа

У січні Неліпа потрапив до лікарні після поранення на фронті.

https://glavred.net/stars/na-voyne-pogib-byvshiy-uchastnik-dizel-shou-vedushchiy-maksim-nelipa-10664774.html Посилання скопійоване

Загинув Максим Неліпа - ведучий, актор і воїн ЗСУ / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/NelipaMax

Коротко:

Макс Неліпа загинув на війні

Ведучий та актор воював три роки

Український шоумен і воїн ЗСУ Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 48 років.

Трагічну новину повідомив у Facebook ресторатор і заступник гендиректора "Динамо" Максим Радуцький. "Макса більше немає", - написав він і опублікував чорно-біле фото Неліпи з траурною стрічкою. Там також вказана дата смерті - 12 травня 2025 року.

відео дня

Загинув Максим Неліпа - ведучий, актор і воїн ЗСУ / facebook.com/radutsky

Загибель Макса Неліпи підтвердив його колега, актор Дмитро Оскін, посилаючись на дружину покійного воїна. Вона повідомила, що обставини смерті актора невідомі.

"Іде слідство обставин. Як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним і друзям! Співчуваю собі та всім нам! Це нестерпна втрата, з якою тепер доведеться якось жити", - пише дружина Неліпи.

Загинув Максим Неліпа - ведучий, актор і воїн ЗСУ / Скриншот Дмитро Оскін

Максим Неліпа вступив на службу до ЗСУ навесні 2022 року. Забезпечував охорону стратегічно важливих об'єктів у Києві та області, займався розвідувальною, контррозвідувальною та контрдиверсійною діяльністю на фронті. Пізніше служив у Силах безпілотних систем.

У січні 2025 року після поранення був госпіталізований. У відділенні щелепно-лицьової хірургії йому провели три операції.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав про смерть зірки серіалів "Пліткарка" і "Баффі - винищувачка вампірів" Мішель Трахтенберг. Американській акторці було 39 років.

Також у його власному будинку в Санта-Фе було виявлено без ознак життя дворазового володаря "Оскара" Джина Хекмена. Разом із 95-річним актором знайшли і його мертву дружину.

Читайте також:

Хто такий Максим Неліпа? Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред