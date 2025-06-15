"Неможливо передати цю втрату": на фронті загинув відомий український актор

Ви дізнаєтеся:
- Коли стало відомо про смерть Феліпенка
- Що повідомила його дружина
Український відомий актор Юрій Феліпенко приєднався до лав ЗСУ торік.
Дружина знаменитості Катерина Мотрич сьогодні, 15 червня, повідомила про загибель Юрія у своїх соцмережах.
Поки що жодних деталей про те, що трапилося Катерина не розголошувала, але пообіцяла, що пізніше повідомить дату і місце прощання з Феліпенком.
"Усі деталі та дата поховання згодом", - написала Катерина Мотрич.
Також вона опублікувала фото чоловіка і залишила короткий підпис.
"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене немов знищили", - додала Мотрич.
Нагадаємо, торік Юрій пройшов навчання і вже влітку вирушив служити, знаменитість був у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.
Також варто зазначити, що торік влітку влітку Феліпенко і Мотрич офіційно одружилися, а до цього п'ять років були у стосунках.
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Хто такий Юрій Феліпенко?
Юрій Феліпенко - український актор театру і кіно. Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.
Після закінчення 2016 року Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького) - актор Київського академічного драматичного театру на Подолі (задіяний у 20 ролях). Також працює в театрі-студії Стигма і займається дубляжем зарубіжних фільмів. На екрані Юрій Феліпенко вперше з'явився 2014 року в детективному серіалі "Повернення Мухтара-9". Серед інших робіт - "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті".
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