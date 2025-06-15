"Неможливо передати цю втрату": на фронті загинув відомий український актор

Дружина артиста повідомила сумну звістку.

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Юрій Феліпенко загинув / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Феліпенко, pixabay.com/

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Коли стало відомо про смерть Феліпенка

Що повідомила його дружина

Український відомий актор Юрій Феліпенко приєднався до лав ЗСУ торік.

Дружина знаменитості Катерина Мотрич сьогодні, 15 червня, повідомила про загибель Юрія у своїх соцмережах.

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Поки що жодних деталей про те, що трапилося Катерина не розголошувала, але пообіцяла, що пізніше повідомить дату і місце прощання з Феліпенком.

"Усі деталі та дата поховання згодом", - написала Катерина Мотрич.

Катерина Мотрич про смерть чоловіка / фото: скрін instagram.com, Катерина Мотрич

Також вона опублікувала фото чоловіка і залишила короткий підпис.

"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене немов знищили", - додала Мотрич.

Катерина Мотрич про смерть чоловіка / фото: скрін instagram.com, Катерина Мотрич

Нагадаємо, торік Юрій пройшов навчання і вже влітку вирушив служити, знаменитість був у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Також варто зазначити, що торік влітку влітку Феліпенко і Мотрич офіційно одружилися, а до цього п'ять років були у стосунках.

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Хто такий Юрій Феліпенко? Юрій Феліпенко - український актор театру і кіно. Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.

Після закінчення 2016 року Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карпенка. І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького) - актор Київського академічного драматичного театру на Подолі (задіяний у 20 ролях). Також працює в театрі-студії Стигма і займається дубляжем зарубіжних фільмів. На екрані Юрій Феліпенко вперше з'явився 2014 року в детективному серіалі "Повернення Мухтара-9". Серед інших робіт - "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті".

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