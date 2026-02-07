Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

Сили оборони працюють над зменшенням наступальних спроможностей ворога.

У Генштабі відзвітували про успішні удари Сил оборони / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Що повідомили в Генштабі:

Сили оборони успішно завдавали ураження по об'єктах РФ два дні поспіль

Під удар ЗСУ потрапила система "Ураган"

У Запорізькій області уражено пункт управління БпЛА

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей країни-агресорки Росії, підрозділи Сил оборони України, 5-го та у ніч на 6 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника.

Деталі ураження ворожих об'єктів

На тимчасово окупованій Донеччині, у районі населеного пункту Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". Водночас у районі Часового Яру зафіксовано ураження зосередження живої сили противника.

У Запорізькій області в районі населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе та Рівне уражено живу силу противника, пункт управління БпЛА та склад матеріально-технічного забезпечення.

"Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника. Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються", - додали у Генштабі.

Удари Сил оборони по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ.

Раніше українські воїни вперше в історії уразити російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.

Напередодні стало відомо, що на тимчасово окупованій території Луганської області, в районі Кам’янки, українські воїни знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1".

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

