Сяяв на оперній сцені: Mr. Vel засліпив конкурентів виступом на Нацвідборі

Mr. Vel представив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 англомовний поп-хіт.

Mr. Vel на сцені Нацвідбору / колаж: Главред, скрін з відео

Про що пісня Mr. Vel

Як пройшов виступ співака у фіналі Нацвідбору

Український співак Mr. Vel представив свою пісню "Do or Done" — маніфест про внутрішню боротьбу і протистояння зовнішньому тиску. Артист виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 під номером сім. Як це було — розповість Главред.

Для заявки на Євробачення Mr. Vel вибрав потужний англомовний трек "Do or Done" зі стильним вокалом і виразним інструменталом. Як зізнався співак, головний мотив пісні "You do or they do you" ("Або ти їх, або вони тебе") натхненний боротьбою як з власними сумнівами, так і з тиском зовнішніх обставин у момент, коли звична мораль розмивається і починають диктуватися чужі правила.

Номер Mr. Vel на Нацвідборі / скрін з відео

Mr. Vel не тільки вразив ідеальним вокалом, заробленим на оперній сцені, але й показав стильний номер у червоних тонах за допомогою танцюристів. Фішкою пісні став момент, коли всі прожектори яскраво освітили співака, символізуючи його перемогу.

Mr. Vel засліпив усіх на сцені Нацвідбору / скрін з відео

"Текст пісні пронизаний боротьбою між його особистою волею і зовнішніми силами, що нав'язують свої правила, свої конфлікти, свої страхи і свій контроль. Водночас Герой усвідомлює історичний тягар минулих поколінь і відчуває, як цей тягар з давніх-давен і донині тримає його в цій уявній клітці", — поділився Mr. Vel на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.

Дивіться відео виступу Mr. Vel на Національному відборі на Євробачення-2026:

