Сяяв на оперній сцені: Mr. Vel засліпив конкурентів виступом на Нацвідборі

Ви дізнаєтеся:
- Про що пісня Mr. Vel
- Як пройшов виступ співака у фіналі Нацвідбору
Український співак Mr. Vel представив свою пісню "Do or Done" — маніфест про внутрішню боротьбу і протистояння зовнішньому тиску. Артист виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 під номером сім. Як це було — розповість Главред.
Для заявки на Євробачення Mr. Vel вибрав потужний англомовний трек "Do or Done" зі стильним вокалом і виразним інструменталом. Як зізнався співак, головний мотив пісні "You do or they do you" ("Або ти їх, або вони тебе") натхненний боротьбою як з власними сумнівами, так і з тиском зовнішніх обставин у момент, коли звична мораль розмивається і починають диктуватися чужі правила.
Mr. Vel не тільки вразив ідеальним вокалом, заробленим на оперній сцені, але й показав стильний номер у червоних тонах за допомогою танцюристів. Фішкою пісні став момент, коли всі прожектори яскраво освітили співака, символізуючи його перемогу.
"Текст пісні пронизаний боротьбою між його особистою волею і зовнішніми силами, що нав'язують свої правила, свої конфлікти, свої страхи і свій контроль. Водночас Герой усвідомлює історичний тягар минулих поколінь і відчуває, як цей тягар з давніх-давен і донині тримає його в цій уявній клітці", — поділився Mr. Vel на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.
Дивіться відео виступу Mr. Vel на Національному відборі на Євробачення-2026:
Раніше Главред повідомляв, що українська альтернативна рок-група The Elliens, фронтвумен якої є співачка Олена Усенко, представила пісню "Crawling Whispers". Номер групи був дуже видовищним — фронтвумен групи показала сильний вокал під потоками води.
Також співачка Monokate знову з'явилася на сцені Національного відбору на Євробачення-2026. Monokate показала темну чарівність і немов мавка заманила в свої мережі красуню в червоній сукні. Номер співачки став вікном у сюрреалістичний світ прямо на сцені Національного відбору.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
