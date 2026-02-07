Рус
Сяяв на оперній сцені: Mr. Vel засліпив конкурентів виступом на Нацвідборі

Христина Трохимчук
7 лютого 2026, 20:37
81
Mr. Vel представив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 англомовний поп-хіт.
Mr. Vel на сцені Нацвідбору
Mr. Vel на сцені Нацвідбору / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Про що пісня Mr. Vel
  • Як пройшов виступ співака у фіналі Нацвідбору

Український співак Mr. Vel представив свою пісню "Do or Done" — маніфест про внутрішню боротьбу і протистояння зовнішньому тиску. Артист виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 під номером сім. Як це було — розповість Главред.

відео дня

Для заявки на Євробачення Mr. Vel вибрав потужний англомовний трек "Do or Done" зі стильним вокалом і виразним інструменталом. Як зізнався співак, головний мотив пісні "You do or they do you" ("Або ти їх, або вони тебе") натхненний боротьбою як з власними сумнівами, так і з тиском зовнішніх обставин у момент, коли звична мораль розмивається і починають диктуватися чужі правила.

Номер Mr. Vel на Нацвідборі
Номер Mr. Vel на Нацвідборі / скрін з відео

Mr. Vel не тільки вразив ідеальним вокалом, заробленим на оперній сцені, але й показав стильний номер у червоних тонах за допомогою танцюристів. Фішкою пісні став момент, коли всі прожектори яскраво освітили співака, символізуючи його перемогу.

Mr. Vel засліпив усіх на сцені Нацвідбору
Mr. Vel засліпив усіх на сцені Нацвідбору / скрін з відео

"Текст пісні пронизаний боротьбою між його особистою волею і зовнішніми силами, що нав'язують свої правила, свої конфлікти, свої страхи і свій контроль. Водночас Герой усвідомлює історичний тягар минулих поколінь і відчуває, як цей тягар з давніх-давен і донині тримає його в цій уявній клітці", — поділився Mr. Vel на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.

Дивіться відео виступу Mr. Vel на Національному відборі на Євробачення-2026:

Раніше Главред повідомляв, що українська альтернативна рок-група The Elliens, фронтвумен якої є співачка Олена Усенко, представила пісню "Crawling Whispers". Номер групи був дуже видовищним — фронтвумен групи показала сильний вокал під потоками води.

Також співачка Monokate знову з'явилася на сцені Національного відбору на Євробачення-2026. Monokate показала темну чарівність і немов мавка заманила в свої мережі красуню в червоній сукні. Номер співачки став вікном у сюрреалістичний світ прямо на сцені Національного відбору.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

Зірка-путіністка "Сватів" сильно погладшала на тлі хвороби

