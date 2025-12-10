У команді Степана Гіги вперше прокоментували новину про його кому - деталі

Піарниця Степана Гіги зажадала видалити інформацію про стан співака.

https://glavred.net/stars/v-komande-stepana-gigi-vpervye-prokommentirovali-novost-o-ego-kome-detali-10722881.html Посилання скопійоване

Степан Гіга лежить у лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

Піар-директор Степана Гіги звернулася до Віталія Глаголи

Що вона від нього вимагала

Нещодавно з'явилися новини про те, що відомий український співак Степан Гіга перебуває в комі після ампутації ноги.

Про проблеми зі здоров'ям Гіги повідомив журналіст Віталій Глагола, але офіційного підтвердження інформації не було.

відео дня

Як стало відомо, піар-директор артиста Ірена Зайко зажадала від журналіста, щоб він назвав джерела своєї інформації. Вона підкреслила, що дані не мають нічого спільного з достовірною журналістикою. Також Ірена закликала Глаголу вийти на зв'язок, видалити брехню і вибачитися.

Вимога Ірени Зайко / фото: скрін instagram.com, Ірена Зайко

"Якщо ви хочете спростувати інформацію, я готовий оприлюднити ваш коментар у себе на сторінці. У разі, якщо інформація джерел щодо ампутації кінцівки не підтверджується, і ви хочете її спростувати, дайте коментар - оприлюдню", - відповів Віталій.

Листування Дієслова та Зайко / фото: скрін instagram.com, Ірена Зайко

Пір-директорка зазначила, що вже була офіційна інформація про здоров'я Степана, де вказано, що його стан важкий, але стабільний.

Листування Дієслова і Зайко / фото: скрін instagram.com, Ірена Зайко

"Ми вже коментували, що стан Степана Петровича важкий, але стабільний, і він отримує всю необхідну медичну допомогу. Потрібен час на відновлення - це природно. У разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме прес-центр артиста. Саме звідти журналісти зможуть отримати перевірені дані. А всі ці "чутки" нам точно ні до чого", - додала Зайко.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, актор Тарас Цимбалюк і актриса Наталка Денисенко, яким раніше приписували роман, станцювали на сходах. На своїй сторінці в Instagram Тарас опублікував відео за участю Денисенко, яка показалася в білій короткій сукні. До речі, практично весь одяг актриси цього кольору, адже він її улюблений.

А також співачка Марія Яремчук, яка відмовилася від публічного способу життя і рідко з'являється в соцмережах, зробила виняток і вийшла на зв'язок. На своїй сторінці в соцмережах Марія повідомила про горе та як переживає смерть українського співака Михайла Клименка.

Вас може зацікавити:

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред