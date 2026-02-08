Космічний монстр поруч: небезпечний астероїд-гігант може протаранити Місяць

Нові спостереження, заплановані на 2026 рік, допоможуть точніше оцінити траєкторію астероїда 2024 YR4.

Вчені попередили про катастрофу з Місяцем / Колаж: Главред, фото: pixabay

Астероїд 2024 YR4, який раніше розглядався як потенційна загроза для Землі, знову опинився в центрі уваги вчених — тепер через можливий ризик для Місяця.

Об'єкт виявили наприкінці 2024 року в рамках системи ATLAS, пише IFLScience.

Початкові розрахунки допускали невелику ймовірність його зіткнення із Землею в 2032 році, через що астероїд тимчасово потрапив до списку найбільш небезпечних. Однак у міру уточнення орбіти цей сценарій практично виключили. При цьому оновлені дані показали: ймовірність удару по Місяцю все ще зберігається і оцінюється приблизно в 4%.

За оцінками НАСА, можливе зіткнення не вплине на рух Місяця, але може призвести до утворення кратера діаметром близько кілометра і викиду великої кількості уламків. Частина з них здатна викликати помітні метеорні потоки, а також створити загрозу для супутників і майбутніх місячних місій.

Вчені підкреслюють, що 2024 YR4 став важливим сигналом: системи планетарного захисту повинні враховувати не тільки ризики для Землі, але і небезпеки в навколомісячному просторі. Нові спостереження, заплановані на 2026 рік, допоможуть точніше оцінити траєкторію астероїда і остаточно з'ясувати, чи становить він реальну загрозу.

