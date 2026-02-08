Рус
Космічний монстр поруч: небезпечний астероїд-гігант може протаранити Місяць

Олексій Тесля
8 лютого 2026, 02:15
Нові спостереження, заплановані на 2026 рік, допоможуть точніше оцінити траєкторію астероїда 2024 YR4.
Місяць
Вчені попередили про катастрофу з Місяцем / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з Місяцем
  • Можливе зіткнення не вплине на рух Місяця

Астероїд 2024 YR4, який раніше розглядався як потенційна загроза для Землі, знову опинився в центрі уваги вчених — тепер через можливий ризик для Місяця.

Об'єкт виявили наприкінці 2024 року в рамках системи ATLAS, пише IFLScience.

Початкові розрахунки допускали невелику ймовірність його зіткнення із Землею в 2032 році, через що астероїд тимчасово потрапив до списку найбільш небезпечних. Однак у міру уточнення орбіти цей сценарій практично виключили. При цьому оновлені дані показали: ймовірність удару по Місяцю все ще зберігається і оцінюється приблизно в 4%.

За оцінками НАСА, можливе зіткнення не вплине на рух Місяця, але може призвести до утворення кратера діаметром близько кілометра і викиду великої кількості уламків. Частина з них здатна викликати помітні метеорні потоки, а також створити загрозу для супутників і майбутніх місячних місій.

Вчені підкреслюють, що 2024 YR4 став важливим сигналом: системи планетарного захисту повинні враховувати не тільки ризики для Землі, але і небезпеки в навколомісячному просторі. Нові спостереження, заплановані на 2026 рік, допоможуть точніше оцінити траєкторію астероїда і остаточно з'ясувати, чи становить він реальну загрозу.

Астрономи повідомили про появу незвичайного об'єкта: важливе

Нещодавно зафіксований міжзоряний гість, що увійшов в межі Сонячної системи, виявився набагато загадковішим, ніж очікувалося спочатку. Мова йде про комету 3I/ATLAS — всього другий відомий об'єкт такого роду, що прилетів з-за меж нашої зоряної системи. Нові дані показали, що сама комета порівняно невелика, проте її активність дивує навіть досвідчених дослідників: щосекунди вона викидає в навколишній простір близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу. За словами вчених, настільки потужні викиди роблять 3I/ATLAS однією з найбільш незвичайних і динамічних міжзоряних комет, які коли-небудь спостерігалися.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Про джерело: IFLScience

IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт.

Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

