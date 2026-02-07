Хто така LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026

Читайте більше:
- Хто така співачка LELÉKA
- Що відомо про переможницю Нацвідбору-2026
Переможницею Національного відбору на Євробачення-2026 стала співачка LELÉKA (Вікторія Корнікова). Вона представить нашу країну на конкурсі з піснею "Ridnym". Вікторія Лелека отримала найвищі бали від експертного журі Нацвідбору-2026 і від телеглядачів.
Історія проєкту "LELÉKA" почалася в 2016 році в Берліні - артистка зібрала джазовий фолк-бенд, який швидко завоював популярність на європейських конкурсах. Критики і слухачі відзначають м'яке звучання музичних гармоній і його незвичайне поєднання з колоритним голосом вокалістки.
Втім, LELÉKA - не єдиний проект Корнікової. Також у неї є творче альтер-его - Donbasgrl з електронною арт-поп музикою.
Крім того, Лелека є композитором. Вона пише музику для кіно і серіалів. Музика Вікторії звучала, наприклад, у телесеріалі "І будуть люди".
Дивіться переможний виступ Нацвідбору-2026 - LELÉKA "Ridnym":
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, хто був фаворитом єврофанів на Національному відборі, якому пророкували перемогу на конкурсі, до представлення виступів у фіналі 7 лютого.
Також за кілька днів до Національного відбору був опублікований прогноз букмекерів, хто може стати переможцем Євробачення-2026. У України на конкурсі з'явилися несподівані конкуренти.
Читайте також:
- Номер Jerry Heil на Нацвідборі не показали повністю: співачка зробила заяву
- Новий скандал: Руслана закликала відправити на Євробачення відому співачку
- Нацвідбір на Євробачення-2026: як проголосувало журі
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред