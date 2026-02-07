Хто така LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026

Вікторія Лелека практично не зустріла опору на шляху до перемоги на Нацвідборі.

LELÉKA співачка - що відомо про представницю України на Євробаченні-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Хто така співачка LELÉKA

Що відомо про переможницю Нацвідбору-2026

Переможницею Національного відбору на Євробачення-2026 стала співачка LELÉKA (Вікторія Корнікова). Вона представить нашу країну на конкурсі з піснею "Ridnym". Вікторія Лелека отримала найвищі бали від експертного журі Нацвідбору-2026 і від телеглядачів.

Історія проєкту "LELÉKA" почалася в 2016 році в Берліні - артистка зібрала джазовий фолк-бенд, який швидко завоював популярність на європейських конкурсах. Критики і слухачі відзначають м'яке звучання музичних гармоній і його незвичайне поєднання з колоритним голосом вокалістки.

Втім, LELÉKA - не єдиний проект Корнікової. Також у неї є творче альтер-его - Donbasgrl з електронною арт-поп музикою.

Крім того, Лелека є композитором. Вона пише музику для кіно і серіалів. Музика Вікторії звучала, наприклад, у телесеріалі "І будуть люди".

Дивіться переможний виступ Нацвідбору-2026 - LELÉKA "Ridnym":

Leleka співачка - хто представить Україну на Євробаченні-2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

