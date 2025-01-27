Трагічна загибель Анни Жук в ДТП: водію легковика повідомили про підозру

Санкція передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

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У ДТП загинула відома блогерка Анна Жук / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, instagram/anet080808

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24 січня у ДТП загинула відома блогерка з Харкова

Водію легковика, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру

Наразі слідчі дії тривають

У п'ятницю, 24 січня, у страшній аварії на трасі Київ-Харків загинула відома блогерка і волонтерка Анна Жук, ще троє людей – отримали травми. Стало відомо, що водію легковика, який зіткнувся з вантажівкою, повідомили про підозру. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв у коментарі Суспільному.

За його словами, чоловіку, який був за кермом легковика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

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Санкція передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, а також заборону на керування транспортними засобами до трьох років.

Наразі слідчі дії тривають.

Загибель Анни Жук в ДТП - останні новини

Як писав Главред, після смерті коханої, чоловік Анни Жук, опублікував дивний пост, який викликав занепокоєння серед друзів сім'ї та відомих блогерів. Багато хто, прочитавши цей текст, одразу подумав, ніби Володимир планує найближчим часом зустрітися з коханою дружиною. Чоловіка всіляко намагалися підтримати та нагадували йому, що у нього троє дітей, яким він потрібен.

У неділю, 26 січня, Анну провели в останню путь. Відспівування відбулося в Харкові, в Іоано-Богословському храмі ПЦУ архієпископом Митрофаном. На прощання до храму, а потім - на цвинтар, прийшло більше сотні людей - родичі, друзі, колеги, військові, яким Жук допомагала під час повномасштабної війни. Також на похороні Анни Жук був присутній її чоловік Володимир Більовцов, який був за кермом у трагічний для його родини день.

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Причини ДТП - що відомо Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що: 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,

27 % — сукупними факторами дороги і водія,

6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,

3 % - винятково факторами дороги,

3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,

2 % суто факторами транспортного засобу

1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу. Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень. Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.

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