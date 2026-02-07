Спів під потоком води: The Elliens пройшли випробування на Нацвідборі на Євробачення

Ви дізнаєтеся:
- The Elliens представили свою пісню у фіналі Нацвідбору
- Як виступила група
Гурт The Elliens виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 під номером чотири. Український альтернативний рок-гурт, фронтвумен якого є співачка Олена Усенко, представив пісню "Crawling Whispers". Про те, як пройшов дебют колективу на сцені Нацвідбору, розповість Главред.
The Elliens представили повністю англомовну пісню з фірмовим альтернативним звучанням. Як розповіли учасники групи після презентації треку для Національного відбору, "Crawling Whispers" народилася з історії, яка близька кожній людині: про силу, яка з'являється в момент повної відчаї.
Номер групи був дуже видовищним - фронтвумен групи показала сильний вокал під потоками води з круглої металевої конструкції. Незважаючи на те, що Олена промокла до нитки, це не завадило показати сильний спів.
"Це пісня-фенікс, що народилася з вогню в прямому сенсі. Про темні часи, які, здається, не закінчаться, і про несподівану силу, яка з'являється, коли вже нічого не залишається. Вона для всіх, хто хоч раз відчував, що не витримає, і все ж вистояв", - заявляє група на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.
Дивіться відео виступу The Elliens на Національному відборі на Євробачення-2026:
Останні новини Нацвідбору на Євробачення-2026
Раніше Главред повідомляв, що співачка Monokate знову з'явилася на сцені Національного відбору на Євробачення-2026 як сольна виконавиця і виступила третьою. Monokate вибрала для участі в Нацвідборі пісню "TYT" — україномовний трек з фірмовим фольклорним звучанням.
Також першою на сцену фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 вийшла співачка Valeriya Force, яка раніше будувала свою кар'єру в США. Артистка з'явилася на сцені в чорній сукні з високим коміром і вразила впевненим вокалом.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
