Спів під потоком води: The Elliens пройшли випробування на Нацвідборі на Євробачення

The Elliens дебютували на сцені Національного відбору на Євробачення-2026.

The Elliens - Національний відбір / скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

The Elliens представили свою пісню у фіналі Нацвідбору

Як виступила група

Гурт The Elliens виступив у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 під номером чотири. Український альтернативний рок-гурт, фронтвумен якого є співачка Олена Усенко, представив пісню "Crawling Whispers". Про те, як пройшов дебют колективу на сцені Нацвідбору, розповість Главред.

The Elliens представили повністю англомовну пісню з фірмовим альтернативним звучанням. Як розповіли учасники групи після презентації треку для Національного відбору, "Crawling Whispers" народилася з історії, яка близька кожній людині: про силу, яка з'являється в момент повної відчаї.

Виступ The Elliens / скрін з відео

Номер групи був дуже видовищним - фронтвумен групи показала сильний вокал під потоками води з круглої металевої конструкції. Незважаючи на те, що Олена промокла до нитки, це не завадило показати сильний спів.

Солістка The Elliens заспівала під потоком води / скрін з відео

"Це пісня-фенікс, що народилася з вогню в прямому сенсі. Про темні часи, які, здається, не закінчаться, і про несподівану силу, яка з'являється, коли вже нічого не залишається. Вона для всіх, хто хоч раз відчував, що не витримає, і все ж вистояв", - заявляє група на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.

The Elliens / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу The Elliens на Національному відборі на Євробачення-2026:

