Чоловік помер після побиття: військових з ТЦК затримали на Дніпропетровщині

Триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини події.

https://glavred.net/ukraine/muzhchina-umer-posle-izbieniya-voennyh-iz-tck-zaderzhali-na-dnepropetrovshchine-10738967.html Посилання скопійоване

Співробітників ТЦК підозрюють у побитті чоловіка до смерті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Головне:

Затримано військовослужбовців ТЦК, підозрюваних у побитті чоловіка до смерті

Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК у Дніпропетровській області, яких підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, що призвели до його смерті.

Наразі триває досудове розслідування і встановлюються всі обставини події, повідомляє поліція Дніпропетровщини.

відео дня

Зазначається, що затриманим інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

/ Інфографіка - Главред

Подробиці загибелі чоловіка на Дніпропетровщині

Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.

Поліцейські оглянули місце злочину і вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину.

В результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК.

Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину.

Новий етап мобілізації: головне

Мобілізація в Україні переходить у новий етап. Очікується збільшення кількості повісток через автоматизацію військового обліку та зміни в процедурі отримання відстрочок, повідомив нардеп Руслан Горбенко. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до баз податкової служби, що дозволить перевіряти ширше коло військовозобов'язаних, включаючи тих, хто не на обліку, має відстрочку або виїхав за кордон. Очікується, що кількість перевірок і повісток помітно зросте вже до кінця року.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі чоловік підрізав ножем ТЦК-шників. Для затримання нападника один з військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили і намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади і колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

Читайте також:

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред