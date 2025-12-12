'Серце зупинилося': помер український співак Степан Гіга

Степан Гіга деякий час перебував у лікарні.

Степан Гіга мав цукровий діабет / колаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com, Степан Гіга

Ви дізнаєтесь:

У реанімації помер Степан Гіга

Що було відомо про його стан

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо про смерть українського відомого співака Степана Гіги, який нещодавно переніс складну операцію.

Як повідомляє ZAXID.NET, посилаючись на свої джерела, співак помер у віці 66 років у реанімації Першого ТМО Львова.

Інформація про смерть Гіги вже з'явилася на офіційній сторінці співака.

"Сьогодні наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів. Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою. Завтра ми оприлюднимо всю офіційну інформацію щодо прощання та церемонії вшанування. Вічна пам’ять", - зазначили представники артиста.

Помер Степан Гіга/ фото: скрін instagram.com, Степан Гіга

Нагадаємо, 19 листопада на сторінці артиста в соцмережах з'явилася інформація про те, що Степану зробили термінову операцію і він перебуває у важкому, але стабільному стані. Представники співака не розкривали причину хірургічного втручання.

Що говорили про стан Степана Гіги його представники / фото: скрін instagram.com, Степан Гіга

Концертний директор Гіги Петро Жобромільський повідомляв, що артист перебуває в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів, поруч із ним були діти.

Про хворобу співака розповідав і український блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Степану Петровичу ампутували ногу.

"Степан Гіга потрапив до лікарні через хворобу - умовно кажучи, вірусна застуда, але вона дала значні ускладнення через цукровий діабет співака. Лікарям довелося ампутувати ногу, щоб врятувати життя артисту. Зараз його стан дуже складний. Деталі не розголошую, адже боротьба за його життя триває", - говорив блогер.

Степан Гіга із сином та донькою / фото: facebook.com, Степан Гіга

Також інформацію підтверджував український журналіст Віталій Глагола.

"Гізі ампутували ногу після другої операції на коліні. Про це мені повідомили джерела, близькі до родини артиста. За їхніми словами, хірургічне втручання стало вимушеним кроком. На тлі стресу в організмі різко підвищився рівень цукру, що спричинило порушення кровообігу в нижній кінцівці. Саме це, за словами джерел, і стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за життя пацієнта. Нині він перебуває в комі", — повідомляв журналіст.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

