Блок АЕС автоматично відключився після атаки РФ: Зеленський вказав на небезпеку

Головне із заяви Зеленського:
- Через російські обстріли блоки українських АЕС зменшили генерацію
- Один з блоків автоматично відключився
- Росія прицільно била по об'єктах, від яких залежить робота АЕС
Внаслідок атак країни-агресорки Росії Росії 7 лютого блоки українських атомних електростанцій зменшили генерацію, один блок автоматично вимкнувся. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, удари були спрямовані по об’єктах, від яких залежить робота АЕС, що створює небезпеку не лише для України, а й для всього регіону та Європи.
"Цієї ночі росіяни били, в тому числі, по об’єктах, від яких залежить робота атомних станцій. Сьогодні блоки наших АЕС зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, який жоден терорист у світі собі не дозволяв", - заявив Зеленський.
Зеленський наголошує, що Росія повинна відчувати реакцію світової спільноти та враховувати, що перемовини мають дати результат.
Цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру - оцінка експерта
Про цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру висловився експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він зазначив, що ураження підстанцій і магістральних ЛЕП послаблює стійкість енергомережі України і суттєво ускладнює перерозподіл електроенергії між регіонами. У такій ситуації, підкреслив фахівець, короткострокові відключення електроенергії є необхідним кроком для запобігання масштабних аварій.
Атака РФ на Україну - останні новини
Нагадаємо, як писав Главред, зранку Міністерство енергетики повідомляло, що ворог атакував дронами та ракетами підстанції й лінії електропередач, через що АЕС вимушено знизили потужність вироблення електрики.
Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
Читайте також:
- "Ворог ставить під загрозу безпеку Європи": що відбувається на Чорнобильській АЕС
- Доля Запорізької АЕС: в Politico сказали, на чому наполягає Росія
- Російські окупанти близькі до перезапуску Запорізької АЕС - ISW
Про джерело: Офіс Президента України
Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред