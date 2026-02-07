Блок АЕС автоматично відключився після атаки РФ: Зеленський вказав на небезпеку

Через атаки РФ українські атомні станції змушені були зменшити генерацію електроенергії, а один блок повністю зупинився.

Через атаку РФ блоки українських АЕС зменшили генерацію, один вимкнувся / Колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Головне із заяви Зеленського:

Через російські обстріли блоки українських АЕС зменшили генерацію

Один з блоків автоматично відключився

Росія прицільно била по об'єктах, від яких залежить робота АЕС

Внаслідок атак країни-агресорки Росії Росії 7 лютого блоки українських атомних електростанцій зменшили генерацію, один блок автоматично вимкнувся. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, удари були спрямовані по об’єктах, від яких залежить робота АЕС, що створює небезпеку не лише для України, а й для всього регіону та Європи.

"Цієї ночі росіяни били, в тому числі, по об’єктах, від яких залежить робота атомних станцій. Сьогодні блоки наших АЕС зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, який жоден терорист у світі собі не дозволяв", - заявив Зеленський.

Зеленський наголошує, що Росія повинна відчувати реакцію світової спільноти та враховувати, що перемовини мають дати результат.

Цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру - оцінка експерта

Про цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру висловився експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він зазначив, що ураження підстанцій і магістральних ЛЕП послаблює стійкість енергомережі України і суттєво ускладнює перерозподіл електроенергії між регіонами. У такій ситуації, підкреслив фахівець, короткострокові відключення електроенергії є необхідним кроком для запобігання масштабних аварій.

Атака РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, зранку Міністерство енергетики повідомляло, що ворог атакував дронами та ракетами підстанції й лінії електропередач, через що АЕС вимушено знизили потужність вироблення електрики.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

