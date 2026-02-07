Рус
Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

Христина Трохимчук
7 лютого 2026, 11:31
12
Павло Зібров назвав причину ігнорування концерту пам'яті Степана Гіги.
Степан Гіга, Павло Зібров
Павло Зібров не з'явиться на концерті пам'яті Степана Гіга / колаж: Главред, фото: facebook.com, Степан Гіга, instagram.com, Павло Зібров

Ви дізнаєтеся:

  • У Києві відбудеться концерт пам'яті Степана Гіги
  • Чому Павло Зібров не бере участі в події

Народний артист України Павло Зібров відверто розповів, чому не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гіги. Співак зізнався в коментарі BLIK, що не збирається навіть бути присутнім на події.

За словами Зіброва, він не вийде на сцену Палацу спорту через те, що родина Степана Гіги не запропонувала йому такої можливості. Артист зазначив, що родичі Гіги зробили акцент події на молодих і популярних артистах, не запропонувавши виступити "старій гвардії" українського шоу-бізнесу.

відео дня
Павло Зібров
Павло Зібров - стосунки зі Степаном Гігою / Скріншот YouTube

"Подивився афішу, там в основному молодь. Цікаво, як вони заспівають ці пісні. Тому що Гіга все ж класик, попсовик-класик. Мене там немає. Як і Бобула, Павлика, Дворського, Яремчуків, Білозір, Поповича, "старої гвардії", так би мовити", - поділився Павло.

Також Зібров зазначив, що багато хто переоцінює близькість його дружби з покійним артистом. Вони були знайомі багато років як колеги, але ніколи не спілкувалися близько.

"Там хайпу було стільки зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги. Я Гігу бачив 5-7 разів, десь ми перетиналися в житті", — повідомив артист.

Степан Гіга - новини
Степан Гіга — концерт пам'яті / фото: instagram.com, Степан Гіга

Також Павло зазначив, що не збирається відвідувати концерт пам'яті Гіги навіть як глядач. Раніше співака сильно захейтили за те, що він не приїхав на похорон Степана. Згадавши свій гіркий досвід, артист вирішив утриматися від появи на заході.

"Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде говорити щось. Не треба нариватися", - заявив Зібров.

Павло Зібров
Павло Зібров / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український філолог і популяризатор української мови Олександр Авраменко, якого підозрювали у виїзді з України, несподівано з'явився і не спростував, що зараз перебуває за кордоном. Він поскаржився, що за час відсутності на публіці набрав вагу.

Також дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка безкоштовно надає вбрання для Олени Зеленської, розкрила секрети луків першої леді. Команда завжди враховує індивідуальні особливості фігури дружини президента і розуміє, з якими модними рішеннями необхідно бути обережнішими.

Про особу: Павло Зібров

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

