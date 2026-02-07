Ціни перевалили за 200 гривень: в Україні подорожчали раніше доступні продукти

Раніше звична для українців риба тепер коштує як делікатес.

https://glavred.net/ukraine/ceny-perevalili-za-200-griven-v-ukraine-podorozhali-ranee-dostupnye-produkty-10738838.html Посилання скопійоване

Як в Україні змінилися ціни на рибу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні підвищили ціни на рибу

Короп коштує вже більше 200 гривень за кілограм

В Україні така риба як скумбрія, оселедець, чи короп раніше була досить доступною. Однак цього місяця ціни на ці види риби переписали, у супермаркетах вона подорожчала.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Станом на сьогодні, 7 лютого, ціни на три види риби значно вищі за середньомісячні показники у січні поточного року.

відео дня

Як змінилися ціни на рибу

Свіжоморожена скумбрія в середньому тепер коштує 267,67 гривні за кілограм, хоча минулого місяця українці купували її по нижчій ціні - 258,01 гривні.

Схожа ситуація із слабосоленим оселедцем. Нова середня ціна за кілограм такої риби становить 236,50 гривні. У січні оселедець коштував на 20 гривень дешевше - 216,45 гривні.

Середня ціна на живий короп перетнула нову психологічну позначку, адже тепер він коштує 204,50 гривні за кілограм проти 191,03 гривень. Патраний короп ще дорожчий, тепер його продають по 246,67 гривні замість 240,70 гривень у січні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чого чекати від цін на овочі в Україні - прогноз експерта

Главред писав, що за словами економіста Олега Пендзина, ціни на овочі традиційно викликають хвилю емоцій, особливо взимку, коли на прилавках домінує теплична продукція. Однак, суттєвого здорожчання цін на них очікувати не варто.

Він зазначив, що відсутність свіжих помідорів не є критичною для громадян, адже тепличні овочі нині зазнали суттєвого подорожчання через невисокий попит і займають менш ніж 1% у споживчому кошику українців.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні знову ростуть ціни на тепличні огірки. Це зростання вартості популярних овочів пов'язують з активізацією попиту на тлі низької пропозиції продукції.

Раніше стало відомо, що популярна в Україні кава подорожчала. У лютому, у порівнянні із середньомісячними показниками за січень поточного року, вона коштує на 75,60 гривні більше.

Нещодавно повідомлялося, що в Україні спостерігається тенденція подорожчання столових буряків. Зростанню цін сприяє помітне підвищення торговельної активності у сегменті даних коренеплодів.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред