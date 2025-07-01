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Зірка "Коли ми вдома" і "За двома зайцями" у важкому стані - деталі

Анна Підгорна
1 липня 2025, 12:45оновлено 1 липня, 13:26
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Три роки тому Шеліга перенесла операцію на серці.
Зірка 'Коли ми вдома' і 'За двома зайцями' у важкому стані - деталі
Тетяна Шеліга зараз - у акторки серйозні проблеми зі здоров'ям / коллаж: Главред, фото: imdb.com, facebook.com/tat.ana.seliga

Коротко:

  • Про поганий стан акторки повідомила її донька
  • На початку 2022 року Тетяна Шеліга перенесла стентування аорти

Українська акторка та Заслужена артистка України Тетяна Шеліга перебуває в дуже важкому стані. Про це повідомила у Facebook донька 76-річної Тетяни Леонардівни.

Востаннє в Мережу акторка виходила 20 червня - опублікувала фото наслідків ракетної атаки на Київ. Після цього Шеліга зникла зі зв'язку. Тепер завдяки її доньці стала відома причина.

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Анастасія Савицька-Шеліга розповіла про самопочуття мами, і зазначила, що її повідомлення має інформативний характер, і не є проханням про допомогу. Проте в коментарях її засипали добрими побажаннями для Тетяни Леонардівни та пропозиціями про підтримку.

Тетяна Шеліга у важкому стані
Тетяна Шеліга зараз - у акторки серйозні проблеми зі здоров'ям / facebook.com/anastasia.savic.ka.seliga

Причину поганого стану Тетяни Шеліги її донька розкривати не стала. Відомо, що на початку 2022 року артистка перенесла складну операцію на серці - до Інституту серця вона потрапила із закритою на 99% аортою. Тоді Тетяні Леонардівні встановили стент, після чого вона заявила про значне поліпшення самопочуття.

Татьяна Шелига
Тетяна Шеліга зараз - у акторки серйозні проблеми зі здоров'ям / facebook.com/tat.ana.seliga

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Хто така Тетяна Шеліга?

Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.

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