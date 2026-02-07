Влаштувала пожежу на Нацвідборі на Євробачення: Valeriya Force потужно відкрила шоу

Ви дізнаєтеся:
- Як виступила у фіналі Нацвідбору Valeriya Force
- Про що її пісня
Першою на сцену фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 вийшла співачка Valeriya Force, яка раніше будувала свою кар'єру в США. Вона представила пісню "Open Our Hearts". Як пройшов виступ фіналістки Нацвідбору, розповість Главред.
Valeriya Force виконала англомовний трек з невеликим куплетом українською мовою, який оспівує силу нації через образ "дочки вогню". У своїй пісні конкурсантка поєднала поп-музику з хоровим співом і репом, що надало композиції унікального звучання.
Артистка з'явилася на сцені в чорній сукні з високим коміром і вразила впевненим вокалом. Родзинкою виступу стала танцювальна частина, під час якої сцена була охоплена вогнем.
"Пісня закликає відкривати серця, зберігати гідність, людяність і віру в себе, перетворюючи особистий голос на спільну силу. Реп-частина звучить як маніфест сучасної жінки — вільної, впевненої і непохитної, а український фрагмент підсилює головний меседж: наша сила — в єдності, у світлі, яке ми несемо разом", — розповіла Valeriya Force про свою пісню на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.
Дивіться відео виступу Valeriya Force на Національному відборі на Євробачення-2026:
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини Нацвідбір на Євробачення-2026
Раніше Главред повідомляв, що 7 лютого Україна обере співака, який і представить країну на міжнародному конкурсі Євробачення. Ведучими цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Головним продюсером шоу стала переможниця Євробачення, співачка Джамала.
Також перед початком фіналу букмекери сайту Eurovision World вирішили передбачити переможця Нацвідбору. Безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus".
Вас може зацікавити:
- Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки
- Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гігі: "Хтось буде кидати яйця"
- Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2026: визначився остаточний фаворит
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред