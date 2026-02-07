Влаштувала пожежу на Нацвідборі на Євробачення: Valeriya Force потужно відкрила шоу

Valeriya Force відкрила конкурсну частину Національного відбору на Євробачення 2026.

https://glavred.net/stars/ustroila-pozhar-na-nacotbore-na-evrovidenie-valeriya-force-moshchno-otkryla-shou-10738898.html Посилання скопійоване

Valeriya Force відкрила Національний відбір / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Як виступила у фіналі Нацвідбору Valeriya Force

Про що її пісня

Першою на сцену фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 вийшла співачка Valeriya Force, яка раніше будувала свою кар'єру в США. Вона представила пісню "Open Our Hearts". Як пройшов виступ фіналістки Нацвідбору, розповість Главред.

Valeriya Force виконала англомовний трек з невеликим куплетом українською мовою, який оспівує силу нації через образ "дочки вогню". У своїй пісні конкурсантка поєднала поп-музику з хоровим співом і репом, що надало композиції унікального звучання.

відео дня

Valeriya Force - початок виступу / скрін з відео

Артистка з'явилася на сцені в чорній сукні з високим коміром і вразила впевненим вокалом. Родзинкою виступу стала танцювальна частина, під час якої сцена була охоплена вогнем.

Valeriya Force - танцювальна частина у вогні / скрін з відео

"Пісня закликає відкривати серця, зберігати гідність, людяність і віру в себе, перетворюючи особистий голос на спільну силу. Реп-частина звучить як маніфест сучасної жінки — вільної, впевненої і непохитної, а український фрагмент підсилює головний меседж: наша сила — в єдності, у світлі, яке ми несемо разом", — розповіла Valeriya Force про свою пісню на YouTube-каналі Eurovision Ukraine official.

Valeriya Force / інфографіка: Главред

Дивіться відео виступу Valeriya Force на Національному відборі на Євробачення-2026:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини Нацвідбір на Євробачення-2026

Раніше Главред повідомляв, що 7 лютого Україна обере співака, який і представить країну на міжнародному конкурсі Євробачення. Ведучими цього року стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Головним продюсером шоу стала переможниця Євробачення, співачка Джамала.

Також перед початком фіналу букмекери сайту Eurovision World вирішили передбачити переможця Нацвідбору. Безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus".

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред