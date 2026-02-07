Рус
"Путін не зможе ігнорувати": прогноз удару Пекіна по РФ для завершення війни

Олексій Тесля
7 лютого 2026, 15:25
236
У РФ є чутливі точки, на які Китай теоретично міг би натиснути, впевнений Віталій Кулик.
Сі Цзіньпін і Путін
Китай може чинити тиск на РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Кулика:

  • Китай може переглянути політику поставок товарів до РФ
  • У РФ є чутливі точки, на які Китай міг би натиснути

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик прокоментував питання про те, до яких способів тиску на Росію Китай потенційно може вдатися.

"Я відразу відкинув би ідею так званого магічного вимикача. Мовляв, Китай натиснув кнопку – і Путін перестав стріляти. Такого інструменту в Китаї не існує і ніколи не існувало", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Водночас експерт вважає, що Китай може переглянути політику поставок товарів подвійного призначення, які є критично важливими для Росії.

"Йдеться про можливий перегляд поставок верстатів, що використовуються в машинобудуванні та оборонно-промисловому комплексі РФ. Це виробництво боєприпасів, ракет, літаків, танків тощо. Це комплектуючі для дронів, електроніка з Китаю, левова частка якої використовується в російських ракетних і авіаційних системах", - зазначив він.

'Путін не зможе ігнорувати': прогноз удару Пекіна по РФ для завершення війни
/ Інфографіка: Главред

За словами співрозмовника, у РФ є чутливі точки, на які Китай теоретично міг би натиснути, щоб підштовхнути Путіна до певних рішень. Він зазначив, що також Китай є єдиним серйозним партнером Росії, на якому тримається її зовнішня торгівля.

"Це головний покупець російських товарів і одночасно ключовий постачальник критично важливих ресурсів для російської економіки і ВПК. І якщо Китай почне говорити досить жорстким голосом, таким, щоб його дійсно почули, Путін не зможе це ігнорувати", - додав Кулик.

Китай не поспішає допомагати РФ: думка експерта

Економіст Віталій Шапран оцінив перспективи Росії щодо залучення зовнішнього фінансування для ведення війни в 2026 році. На його думку, Москва практично позбавлена реальних джерел запозичень за кордоном: у країн на кшталт КНДР, Ірану або Еритреї немає необхідних фінансових ресурсів, а Китай, хоч і отримує вигоду від співпраці з РФ і, можливо, бере участь у передачі військових технологій, уникає ризиків і не поспішає кредитувати Росію.

Раніше в Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України. Підтримка Китаєм розв'язаної Росією війни з Україною негативно впливає на відносини Пекіна і Брюсселя, сказав глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше НАТО назвало Китай вирішальним фактором російсько-української війни. Альянс закликав Пекін припинити матеріальну і політичну підтримку Москви.

Як повідомлялося раніше, Китай не буде стояти на боці Росії, сказав глава МЗС України. Водночас Пекін не буде підтримувати Київ. Китайська держава буде відстоювати тільки свої інтереси, вважає дипломат.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Віталій Кулик новини Китаю
Ностальгійні їдальні в СРСР: чому смак тих обідів досі пам'ятають мільйони

04:20

Без філерів і кремів: як українки зберігали красу сто років тому

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка з кавуном за 27 секунд

