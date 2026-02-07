"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

Також Орбан знову наголосив на тому, що Україну "не можна допускати" в ЄС, хоч вона і є сусідом Угорщини.

рбан назвав Україну ворогом Угорщини / Колаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, скриншот

Коротко:

Орбан публічно заявив, що Україна є ворогом Угорщини

Причиною є вимоги Києва до ЄС щодо обмеження дешевої російської енергії

Він додав, що співпраця з Україною неминуча через сусідство, він виступає проти її вступу до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час публічного виступу заявив, що Україна є ворогом його країни.

Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.

За словами Орбана, Київ постійно закликає Брюссель позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна - наш ворог", - заявив - Орбан.

Орбан додав, що без зниження комунальних платежів витрати угорських сімей можуть зрости на 1 мільйон форинтів на рік (приблизно 2600 євро).

Водночас він визнав, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, то з нею доведеться співпрацювати, але її вступ до ЄС, на його переконання, неприпустимий.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

