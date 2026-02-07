"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

Коротко:
- Орбан публічно заявив, що Україна є ворогом Угорщини
- Причиною є вимоги Києва до ЄС щодо обмеження дешевої російської енергії
- Він додав, що співпраця з Україною неминуча через сусідство, він виступає проти її вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час публічного виступу заявив, що Україна є ворогом його країни.
Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Index.
За словами Орбана, Київ постійно закликає Брюссель позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.
"Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна - наш ворог", - заявив - Орбан.
Орбан додав, що без зниження комунальних платежів витрати угорських сімей можуть зрости на 1 мільйон форинтів на рік (приблизно 2600 євро).
Водночас він визнав, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, то з нею доведеться співпрацювати, але її вступ до ЄС, на його переконання, неприпустимий.
Вступ України до ЄС - новини за темою
Як повідомляв Главред, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив, що Україна в перспективі стане повноправним членом ЄС. Про це він заявив під час дебатів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Нагадаємо, Європейська комісія розробляє двоступеневу модель вступу до Євросоюзу, яка дозволить Україні отримати членство в ЄС значно швидше, хоча і з деякими обмеженнями на першому етапі.
Раніше повідомлялося, що вступ України до Європейського Союзу заплановано на 2030 рік. Київ працює з європейськими партнерами за стандартним календарем.
