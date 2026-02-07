Сніг та -15 градусів: в Тернопільську область йде різке похолодання

Морози на Тернопільщині сильнішатимуть поступово.

Погода в Тернополі / фото: УНІАН

Якою буде погода в Тернополі в найближчі дні

Коли температура впаде до -15 градусів

Погода в Тернопільській області у неділю, 8 лютого буде хмарною. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця та слабке налипання мокрого снігу. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо що завтра вітер буде північно – східного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря впродовж доби у області становитиме -1…-6 градусів, по місті Тернопіль - -2…-4 градуси.

"Попередження про метеорологічні явища. Область, місто: 08 – 09 лютого на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі 9 лютого

У понеділок в Тернопільській області буде хмарно з проясненнями. Вночі випаде невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура вночі складатиме -8…-13 градусів, а вдень -5…-10 градусів.

Погода в Тернополі 10 лютого

У вівторок в Тернополі також очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Температура вночі впаде до -10…-15 градусів, вдень підніметься до -3…-8 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні 8 лютого

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у неділю, 8 лютого, в Україну почне заходити холодніше повітря.

За її прогнозом, на півночі надвечір вже може бути -6...-9 градусів.

Вона також попередила, що 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів".

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

