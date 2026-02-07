Сніг та -15 градусів: в Тернопільську область йде різке похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі в найближчі дні
- Коли температура впаде до -15 градусів
Погода в Тернопільській області у неділю, 8 лютого буде хмарною. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця та слабке налипання мокрого снігу. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо що завтра вітер буде північно – східного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря впродовж доби у області становитиме -1…-6 градусів, по місті Тернопіль - -2…-4 градуси.
"Попередження про метеорологічні явища. Область, місто: 08 – 09 лютого на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності - жовтий", - йдеться у повідомленні.
Погода в Тернополі 9 лютого
У понеділок в Тернопільській області буде хмарно з проясненнями. Вночі випаде невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Температура вночі складатиме -8…-13 градусів, а вдень -5…-10 градусів.
Погода в Тернополі 10 лютого
У вівторок в Тернополі також очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Температура вночі впаде до -10…-15 градусів, вдень підніметься до -3…-8 градусів.
Погода в Україні 8 лютого
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у неділю, 8 лютого, в Україну почне заходити холодніше повітря.
За її прогнозом, на півночі надвечір вже може бути -6...-9 градусів.
Вона також попередила, що 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів".
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.
Також відомо, що з початку тижня на Тернопільщину повернуться недовготривалі морози. Водночас на вихідних збережеться нестійка погода з невеликими опадами.
Крім того, погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. На зміну морозам йде потепління.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
