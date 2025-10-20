Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель

Коротко:
- Хто повідомив про смерть музиканта
- Що відомо про смерть Дизеля
Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про те, що помер відомий гітарист і лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям Diezel.
Про це повідомив Співак Олександр Стеганов у Facebook.
На сторінці самого музиканта ще висять фотографії з анонсом турів, у які збирався музикант.
На офіційній сторінці гурту у Facebook також з'явився пост зі свічкою. Поки що жодних подробиць про смерть музиканта немає. У коментарях шанувальники гурту пишуть співчуття і те, що вони не вірять у смерть улюбленого артиста.
На момент смерті Андрію Яценку (Дизелю) було було 55 років. Про причину смерті музиканта не повідомляють.
У коментарях пишуть, що музикант помер під час туру.
Андрій Яценко (Diezel), грав на гітарі, виступав у ролі композитора та продюсера. Він був знаковою фігурою української сцени, вплинув на розвиток молодих виконавців та формування великого покоління музикантів.
Про гурт: Green Grey
Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".
Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.
На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".
