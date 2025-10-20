Рус
Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель

Олена Кюпелі
20 жовтня 2025, 15:58оновлено 20 жовтня, 16:31
287
Стало відомо про раптову смерть засновника гурту Green Grey - Андрія "Дизеля" Яценка.
Помер фронтмен гурту Green Grey
Помер фронтмен гурту Green Grey / Колаж Главред, фото Instagram/greengreyofficial

Коротко:

  • Хто повідомив про смерть музиканта
  • Що відомо про смерть Дизеля

Сьогодні, 20 жовтня, стало відомо про те, що помер відомий гітарист і лідер гурту Green Grey Андрій Яценко, відомий під сценічним ім'ям Diezel.

Про це повідомив Співак Олександр Стеганов у Facebook.

відео дня

На сторінці самого музиканта ще висять фотографії з анонсом турів, у які збирався музикант.

На офіційній сторінці гурту у Facebook також з'явився пост зі свічкою. Поки що жодних подробиць про смерть музиканта немає. У коментарях шанувальники гурту пишуть співчуття і те, що вони не вірять у смерть улюбленого артиста.

Помер Diezel із Green Grey
Помер Diezel із Green Grey / Скриншот Facebook

На момент смерті Андрію Яценку (Дизелю) було було 55 років. Про причину смерті музиканта не повідомляють.

Помер Андрій Яценко з Green Grey
Помер Андрій Яценко з Green Grey / Фото Instagram/ diezelgreengrey

У коментарях пишуть, що музикант помер під час туру.

Андрій Яценко (Diezel), грав на гітарі, виступав у ролі композитора та продюсера. Він був знаковою фігурою української сцени, вплинув на розвиток молодих виконавців та формування великого покоління музикантів.

Помер фронтмен і засновник гурту Green Grey - Дизель
Помер Андрій Яценко/ Фото Instagram/greengreyofficia

Новина доповнюється...

Про гурт: Green Grey

Green Grey - український рок-гурт, заснований у Києві навесні 1993 року. У творчості простежується суміш різноманітних стилів і музичних напрямків: рок, поп, фанк, тріп-хоп, дабстеп, техно, електро тощо. Дизель і Мурик жартома назвали свій стиль "укр-попом" за аналогією з "брит-попом".

Green Grey першими в історії української музики двічі брали участь у церемонії нагородження MTV Europe, уклали контракт із компанією Pepsi в 1996 році, почали виступати одночасно з живим діджеєм і професійним балетом, організовували рок-шоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

На сьогоднішній день гурт випустив сім студійних альбомів, дві компіляції найкращих пісень і концертний альбом "Дві епохи".

