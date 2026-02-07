Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2026: визначився остаточний фаворит

Букмекери зробили ставки на фіналістів Національного відбору.

Jerry Heil і LELEKA — фіналісти Нацвідбору / колаж: Главред, скрін з відео

Хто переможе в Нацвідборі за версією букмекерів

Які виконавці складуть йому конкуренцію

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026. В останньому етапі конкурсу візьмуть участь 10 фіналістів: Valeriya Force, The Elliens, ЩукаРиба, Mr. Vel, Molodi, Jerry Heil, Laud, Monokate, Leléka і Khayat. Перед початком фіналу букмекери сайту Eurovision World вирішили передбачити переможця Нацвідбору.

Національний відбір 2026 — прогноз букмекерів.

Безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus". За її музичну роботу віддали майже 7,5 тисячі голосів, а це 48% від усіх, хто проголосував. Таким чином, "Catharticus" переважною більшістю голосів впевнено претендує на перемогу в Нацвідборі.

Хто стане конкурентом Jerry Heil на Нацвідборі-2026

Конкуренцію співачці можуть скласти тільки два учасники Національного відбору. Друге місце, за прогнозами букмекерів, посіла група Leléka з піснею "Ridnym". Незважаючи на те, що ця композиція зібрала помітно менше голосів, її унікальне звучання зачепило єврофанів. Єдине, що бентежить українських фанатів, — група проживає в Німеччині і не перебуває постійно в українському контексті.

Також додати несподіванки Національному відбору може Monokate, яка вже пробувала свої сили на Євробаченні як солістка групи "Go_A". У фіналі вона представить пісню "TYT", яка поєднує в собі фольклорні мотиви і танцювальні ритми.

Аутсайдери голосування букмекерів

Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у виконавців The Elliens, ЩукаРиба і Valeriya Force. Якщо причинами відставання груп можна назвати нішеве звучання і маловідомість, то співачка Valeriya Force опинилася в центрі скандалу через співпрацю з російським саунд-продюсером. Артистка виправдалася тим, що раніше була частиною продюсерського проекту і не вибирала, з ким співпрацювати. Співачка запевнила, що не працювала в РФ і не випускала музику для ринку країни-агресора.

Національний відбір на Євробачення-2026 - прогноз букмекерів / фото: eurovisionworld.com

Останні новини Національного відбору 2026

Раніше Главред повідомляв, де подивитися Національний відбір на Євробачення-2026 і як проголосувати за улюбленого учасника. Представника України на Євробачення 2026 оберуть шляхом голосування професійного журі (50%) і глядачів (50%) під час фіналу Нацвідбору.

Також українська популярна співачка Jerry Heil в новому інтерв'ю поділилася, у скільки Україні обійшлася її участь з Alyona Alyona на Євробаченні-2024. Артистка підкреслила, що нашій країні важко фінансувати участь у конкурсі через війну.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

