Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2026: визначився остаточний фаворит

Христина Трохимчук
7 лютого 2026, 17:00
223
Букмекери зробили ставки на фіналістів Національного відбору.
Jerry Heil і LELEKA - фіналісти Нацвідбору
Jerry Heil і LELEKA — фіналісти Нацвідбору / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Хто переможе в Нацвідборі за версією букмекерів
  • Які виконавці складуть йому конкуренцію

Сьогодні, 7 лютого, відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026. В останньому етапі конкурсу візьмуть участь 10 фіналістів: Valeriya Force, The Elliens, ЩукаРиба, Mr. Vel, Molodi, Jerry Heil, Laud, Monokate, Leléka і Khayat. Перед початком фіналу букмекери сайту Eurovision World вирішили передбачити переможця Нацвідбору.

Національний відбір 2026 — прогноз букмекерів.

Безапеляційним фаворитом глобального голосування, в якому взяли участь понад 15 тисяч користувачів, стала Jerry Heil з піснею "Catharticus". За її музичну роботу віддали майже 7,5 тисячі голосів, а це 48% від усіх, хто проголосував. Таким чином, "Catharticus" переважною більшістю голосів впевнено претендує на перемогу в Нацвідборі.

відео дня

Хто стане конкурентом Jerry Heil на Нацвідборі-2026

Конкуренцію співачці можуть скласти тільки два учасники Національного відбору. Друге місце, за прогнозами букмекерів, посіла група Leléka з піснею "Ridnym". Незважаючи на те, що ця композиція зібрала помітно менше голосів, її унікальне звучання зачепило єврофанів. Єдине, що бентежить українських фанатів, — група проживає в Німеччині і не перебуває постійно в українському контексті.

Також додати несподіванки Національному відбору може Monokate, яка вже пробувала свої сили на Євробаченні як солістка групи "Go_A". У фіналі вона представить пісню "TYT", яка поєднує в собі фольклорні мотиви і танцювальні ритми.

Аутсайдери голосування букмекерів

Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у виконавців The Elliens, ЩукаРиба і Valeriya Force. Якщо причинами відставання груп можна назвати нішеве звучання і маловідомість, то співачка Valeriya Force опинилася в центрі скандалу через співпрацю з російським саунд-продюсером. Артистка виправдалася тим, що раніше була частиною продюсерського проекту і не вибирала, з ким співпрацювати. Співачка запевнила, що не працювала в РФ і не випускала музику для ринку країни-агресора.

Національний відбір на Євробачення-2026 - прогноз букмекерів
Національний відбір на Євробачення-2026 - прогноз букмекерів / фото: eurovisionworld.com

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини Національного відбору 2026

Раніше Главред повідомляв, де подивитися Національний відбір на Євробачення-2026 і як проголосувати за улюбленого учасника. Представника України на Євробачення 2026 оберуть шляхом голосування професійного журі (50%) і глядачів (50%) під час фіналу Нацвідбору.

Також українська популярна співачка Jerry Heil в новому інтерв'ю поділилася, у скільки Україні обійшлася її участь з Alyona Alyona на Євробаченні-2024. Артистка підкреслила, що нашій країні важко фінансувати участь у конкурсі через війну.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Нацвідбір на Євробачення 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

19:07Війна
"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

18:37Світ
Переговори з США і РФ: Зеленський розкрив головну умову завершення війни

Переговори з США і РФ: Зеленський розкрив головну умову завершення війни

18:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

Астрологи попереджають: з 9 лютого трьом знакам почне неймовірно щастити

Астрологи попереджають: з 9 лютого трьом знакам почне неймовірно щастити

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

Останні новини

19:10

Переговори з Росією: кілька важливих змін січня

19:07

РФ гальмує, темпи просування окупантів на фронті найгірші - Білецький

18:37

"Україна - наш ворог": Віктор Орбан зробив гучну заяву

18:34

Переговори з США і РФ: Зеленський розкрив головну умову завершення війни

18:09

Євробачення-2026 ще ближче: в Україні стартував Національний відбір

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
17:58

Блок АЕС автоматично відключився після атаки РФ: Зеленський вказав на небезпеку

17:34

Притягніть щастя на весь рік: що потрібно зробити у свято 8 лютого

17:26

У РФ підірвано завод-виробник компонентів палива для крилатих ракет – ЗМІ

17:00

Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2026: визначився остаточний фаворитВідео

Реклама
16:32

"Була жорстка розмова": Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ

16:22

Культовий макіяж Тіни Кароль: зірковий візажист розкрив секрети співачкиВідео

16:00

Як СРСР "обікрав" громадян: куди зникли гроші з ощадкнижок

15:49

Гостре погіршення: Дорофєєва екстрено скасувала концерт

15:25

"Путін не зможе ігнорувати": прогноз удару Пекіна по РФ для завершення війни

15:18

Який дар закладений від народження: названо суперздібності кожного знака зодіаку

15:13

Ціни перевалили за 200 гривень: в Україні подорожчали раніше доступні продукти

14:59

Риторика РФ на переговорах різко змінилася: Зеленський вказав на підступ

14:50

Сніг та -15 градусів: в Тернопільську область йде різке похолодання

14:19

Хто на 100% підходить Овну: названо ідеальні та небезпечні союзи

14:12

Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

Реклама
14:11

Без нього авто не заведеться: для чого насправді потрібен AdBlue

14:00

Затишок у тренді: що диктує мода зими 2026

13:35

Білецький: Якщо переживемо морози і весною зупинимо росіян, вони сядуть за стіл переговорів

13:28

Як розпізнати чоловіка-нарциса: психологи назвали ключові ознаки

13:27

Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди

13:04

Гороскоп Таро на завтра, 8 лютого: Овнам - праця, Раку - радість

12:47

Китайський гороскоп на завтра 8 лютого: Півням - випробування, Мавпам - біль

12:40

Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом

12:40

Зірка-путіністка "Сватів" сильно погладшала на тлі хвороби

12:36

Порівнював кров українців з місячними: відомого коміка вигнали з країни

12:35

Що сіяти на розсаду в лютому, щоб не залишитися без врожаю: "золотий" список

12:31

Про шлюб з 14-ти: що варто знати усімПогляд

12:00

Від опіків до безумства: які отруйні рослини вбивають

11:50

Нове енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив, що запропонували США

11:44

Стрибок курсу чи істотне падіння: що буде з доларом та євро вже з понеділка

11:31

Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

11:17

США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

11:11

Що одягнути на перше побачення, щоб підкорити з першого погляду: гід по Венері та стилю

10:48

РФ готує новий ривок на фронті: в ISW назвали пріоритетний напрямок

10:21

Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

Реклама
10:20

"Нічого не втратив": Авраменко з'явився після ймовірного виїзду з України

10:14

"Дещо може статися": Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

10:00

Не про гроші: що насправді псує "дорогий" образ

09:47

Удар по багатоповерхівці на Рівненщині: двоє людей поранені, деталіФото

09:19

Розсада потовстішає на очах: садівник розкрила секрет бабусиного методуВідео

09:10

Гороскоп на завтра 8 лютого: Терезам - подарунок, Козорогам - напруження

09:06

Росія атакувала основу енергомережі України: в Міненерго повідомили наслідки

08:40

Гул і хмари диму в небі, ППО не впоралась: Росію масовано атакували дрони

08:32

Сильна пожежа, пошкоджена інфраструктура та постраждалі: наслідки удару РФФото

08:00

Антидепресант із холодильника: як сало впливає на настрій

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти