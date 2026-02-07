Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди

Ви дізнаєтесь:
- Наскільки знизиться температура на Полтавщині наступного тижня
- Коли припиняться опади в області
У Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.
Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook. Там попередили, чи будуть в області опади з початком наступного робочого тижня.
Погода 9 лютого
У понеділок на Полтавщині очікується різке зниження температури повітря - вночі до 14-19 градусів морозу, а вдень до 8-13 градусів морозу. При цьому в Полтаві та області прогнозують невеликий сніг у нічний період доби.
Погода 10 лютого
Вже у вівторок опади майже повністю відступлять з Полтавської області, однак мороз продовжить атакувати. Температура вночі триматиметься на рівні 14-19 градусів морозу, а вдень очікується 8-13 градусів морозу.
Коли нова хвиля морозів накриє всю Україну - прогноз синоптика
Главред писав, що синоптик Наталія Діденко попередила українців про те, що після короткочасного потепління морози з новою силою атакують Україну. Але це триватиме недовго.
Вже 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів". Але з четверга, 12 лютого, в Україні очікується чергове лютневе потепління.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. Крім того, на зміну морозам йде потепління.
Раніше стало відомо, що погода в Тернопільській області у суботу, 7 лютого, буде хмарною. Також можливі невеликі опади. Вітер буде південного напрямку, 3 – 8 м/с.
Напередодні повідомлялося, що погода в Україні 7 лютого буде теплішою. При цьому синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У центральних та східних областях буде ожеледь та ожеледиця.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
