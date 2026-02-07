Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди

Анна Косик
7 лютого 2026, 13:27
28
У Полтаві та області у найближчі дні погода неочікувано зміниться.
Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди
Погода в Полтаві 9-10 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Наскільки знизиться температура на Полтавщині наступного тижня
  • Коли припиняться опади в області

У Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook. Там попередили, чи будуть в області опади з початком наступного робочого тижня.

відео дня

Погода 9 лютого

У понеділок на Полтавщині очікується різке зниження температури повітря - вночі до 14-19 градусів морозу, а вдень до 8-13 градусів морозу. При цьому в Полтаві та області прогнозують невеликий сніг у нічний період доби.

погода в полтаве 9 февраля
Погода в Полтаві 9 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 10 лютого

Вже у вівторок опади майже повністю відступлять з Полтавської області, однак мороз продовжить атакувати. Температура вночі триматиметься на рівні 14-19 градусів морозу, а вдень очікується 8-13 градусів морозу.

погода в полтаве 10 февраля
Погода в Полтаві 10 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли нова хвиля морозів накриє всю Україну - прогноз синоптика

Главред писав, що синоптик Наталія Діденко попередила українців про те, що після короткочасного потепління морози з новою силою атакують Україну. Але це триватиме недовго.

Вже 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів". Але з четверга, 12 лютого, в Україні очікується чергове лютневе потепління.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Одесі на вихідних 7 і 8 лютого буде похмурою, але сухою. Синоптики не прогнозують опадів. Крім того, на зміну морозам йде потепління.

Раніше стало відомо, що погода в Тернопільській області у суботу, 7 лютого, буде хмарною. Також можливі невеликі опади. Вітер буде південного напрямку, 3 – 8 м/с.

Напередодні повідомлялося, що погода в Україні 7 лютого буде теплішою. При цьому синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У центральних та східних областях буде ожеледь та ожеледиця.

Читайте також:

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода в Україні Погода на тиждень Погода в Полтаві
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

14:12Фронт
Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом

Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом

12:40Енергетика
Нове енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив, що запропонували США

Нове енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив, що запропонували США

11:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

Останні новини

14:12

Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

14:11

Без нього авто не заведеться: для чого насправді потрібен AdBlue

14:00

Затишок у тренді: що диктує мода зими 2026

13:35

Білецький: Якщо переживемо морози і весною зупинимо росіян, вони сядуть за стіл переговорів

13:28

Як розпізнати чоловіка-нарциса: психологи назвали ключові ознаки

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
13:27

Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди

13:04

Гороскоп Таро на завтра, 8 лютого: Овнам - праця, Раку - радість

12:47

Китайський гороскоп на завтра 8 лютого: Півням - випробування, Мавпам - біль

12:40

Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом

Реклама
12:40

Зірка-путіністка "Сватів" сильно погладшала на тлі хвороби

12:36

Порівнював кров українців з місячними: відомого коміка вигнали з країни

12:35

Що сіяти на розсаду в лютому, щоб не залишитися без врожаю: "золотий" список

12:31

Про шлюб з 14-ти: що варто знати усімПогляд

12:00

Від опіків до безумства: які отруйні рослини вбивають

11:50

Нове енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив, що запропонували США

11:44

Стрибок курсу чи істотне падіння: що буде з доларом та євро вже з понеділка

11:31

Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

11:17

США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

11:11

Що одягнути на перше побачення, щоб підкорити з першого погляду: гід по Венері та стилю

10:48

РФ готує новий ривок на фронті: в ISW назвали пріоритетний напрямок

Реклама
10:21

Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

10:20

"Нічого не втратив": Авраменко з'явився після ймовірного виїзду з України

10:14

"Дещо може статися": Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

10:00

Не про гроші: що насправді псує "дорогий" образ

09:47

Удар по багатоповерхівці на Рівненщині: двоє людей поранені, деталіФото

09:19

Розсада потовстішає на очах: садівник розкрила секрет бабусиного методуВідео

09:10

Гороскоп на завтра 8 лютого: Терезам - подарунок, Козорогам - напруження

09:06

Росія атакувала основу енергомережі України: в Міненерго повідомили наслідки

08:40

Гул і хмари диму в небі, ППО не впоралась: Росію масовано атакували дрони

08:32

Сильна пожежа, пошкоджена інфраструктура та постраждалі: наслідки удару РФФото

08:00

Антидепресант із холодильника: як сало впливає на настрій

07:34

РФ атакує енергетику, в Україні - аварійні відключення світла: що відомо

07:19

Масована атака на Україну: РФ запустила ракети та дрони, перші деталі

06:00

Китиці, корсети й об’єм: головні тренди сезону весна–літо 2026

05:50

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

05:13

До чи після сніданку: стоматолог пояснила, коли краще чистити зуби вранці

04:41

Ностальгійні їдальні в СРСР: чому смак тих обідів досі пам'ятають мільйони

04:20

Без філерів і кремів: як українки зберігали красу сто років тому

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка з кавуном за 27 секунд

03:30

Як перетворити звичайну квартиру на романтичне гніздечко до Дня закоханих

Реклама
03:00

Зірки вже все вирішили: для яких знаків зодіаку починається період достатку

02:26

Як сподобатись на першому побаченні - топ‑3 речі, які помічають одразу

02:08

Земля подає таємничі сигнали: вчені у паніці через дивні імпульси

01:37

Астрологи попереджають: з 9 лютого трьом знакам почне неймовірно щастити

00:26

Затримували допомогу Україні 18 місяців: у США знайшли і покарають винних

06 лютого, п'ятниця
23:59

Розміром з людину: рибалка зловив надзвичайно великий 63-кілограмовий трофей

23:45

По 20 тисяч кожному працівникові: в Кабміні назвали, кому належать доплати

23:08

Землетрус стався в Україні: де відчутно "трусило"

22:38

"Те саме зло": Сійярто істерить через благородний вчинок української тенісистки

22:27

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти