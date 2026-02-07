Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди

У Полтаві та області у найближчі дні погода неочікувано зміниться.

Погода в Полтаві 9-10 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Наскільки знизиться температура на Полтавщині наступного тижня

Коли припиняться опади в області

У Полтаві та області очікуються значні коливання температурного режиму. Після підвищення температури на вихідних до 0 градусів, з понеділка синоптики прогнозують повернення морозів.

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook. Там попередили, чи будуть в області опади з початком наступного робочого тижня.

Погода 9 лютого

У понеділок на Полтавщині очікується різке зниження температури повітря - вночі до 14-19 градусів морозу, а вдень до 8-13 градусів морозу. При цьому в Полтаві та області прогнозують невеликий сніг у нічний період доби.

Погода в Полтаві 9 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 10 лютого

Вже у вівторок опади майже повністю відступлять з Полтавської області, однак мороз продовжить атакувати. Температура вночі триматиметься на рівні 14-19 градусів морозу, а вдень очікується 8-13 градусів морозу.

Погода в Полтаві 10 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли нова хвиля морозів накриє всю Україну - прогноз синоптика

Главред писав, що синоптик Наталія Діденко попередила українців про те, що після короткочасного потепління морози з новою силою атакують Україну. Але це триватиме недовго.

Вже 9-11 лютого в Україну знову "зайде нова порція морозів". Але з четверга, 12 лютого, в Україні очікується чергове лютневе потепління.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

