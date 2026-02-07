Гостре погіршення: Дорофєєва екстрено скасувала концерт

Співачка Надя Дорофеєва повідомила, що концерт може бути небезпечним для її здоров'я.

Надя Дорофєєва висушено скасувала концерт / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофеєва поділилася повідомленням, яке може засмутити її шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що їй довелося скасувати свій концерт через те, що у неї проблеми зі здоров'ям. "Дорогі, у мене різке погіршення стану здоров'я і лікарі мені заборонили будь-які фізичні навантаження. Я ненавиджу скасовувати концерти і виступала навіть з температурою 39. Але сьогоднішній виступ в Осокорі потрібно перенести, так як він може бути дуже ризикованим для мене", - написала співачка.

Дорофеєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям / Скріншот Instagram/nadyadorofeeva

Відзначимо, що раніше Надя вже лякала своїх шанувальників численними синцями по тілу. Як з'ясувалося, травми вона отримала під час активних занять танцями, а також під час підготовки до нових зйомок у наступному році.

Надя Дорофеєва і її синці / фото: t.me/thisisdorofeeva

Про особу: Надя Дорофеєва Надя Дорофеєва або Dorofeeva - українська співачка, автор пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" і "Голос. Діти".

