Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Гостре погіршення: Дорофєєва екстрено скасувала концерт

Олена Кюпелі
7 лютого 2026, 15:49
43
Співачка Надя Дорофеєва повідомила, що концерт може бути небезпечним для її здоров'я.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва висушено скасувала концерт / instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко:

  • Що сталося з Дорофеєвою
  • Про що її попередили лікарі

Українська співачка Надя Дорофеєва поділилася повідомленням, яке може засмутити її шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що їй довелося скасувати свій концерт через те, що у неї проблеми зі здоров'ям. "Дорогі, у мене різке погіршення стану здоров'я і лікарі мені заборонили будь-які фізичні навантаження. Я ненавиджу скасовувати концерти і виступала навіть з температурою 39. Але сьогоднішній виступ в Осокорі потрібно перенести, так як він може бути дуже ризикованим для мене", - написала співачка.

відео дня
Дорофєєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
Дорофеєва поскаржилася на проблеми зі здоров'ям / Скріншот Instagram/nadyadorofeeva

Відзначимо, що раніше Надя вже лякала своїх шанувальників численними синцями по тілу. Як з'ясувалося, травми вона отримала під час активних занять танцями, а також під час підготовки до нових зйомок у наступному році.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофеєва і її синці / фото: t.me/thisisdorofeeva

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що російська актриса Олеся Железняк, яка виступила за війну в Україні і підтримала диктатора Путіна, несподівано погладшала і розпливлася на тлі чуток про її хворобу.

Раніше також народний артист України Павло Зібров відверто розповів, чому не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гігі. Артист зазначив, що родичі Гігі зробили акцент події на молодих і популярних артистах.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Надя Дорофеєва

Надя Дорофеєва або Dorofeeva - українська співачка, автор пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" і "Голос. Діти".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Була жорстка розмова": Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ

"Була жорстка розмова": Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ

16:32Україна
Риторика РФ на переговорах різко змінилася: Зеленський вказав на підступ

Риторика РФ на переговорах різко змінилася: Зеленський вказав на підступ

14:59Політика
Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

14:12Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Астрологи попереджають: з 9 лютого трьом знакам почне неймовірно щастити

Астрологи попереджають: з 9 лютого трьом знакам почне неймовірно щастити

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

Українці попередили про штормове похолодання: коли зміниться погода

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

РФ готує масований удар: перекидає ракетоносці та носії Калібрів

Останні новини

17:00

Хто переможе на Нацвідборі на Євробачення-2026: визначився остаточний фаворит

16:32

"Була жорстка розмова": Зеленський про роботу МВГ під час масового удару РФ

16:22

Культовий макіяж Тіни Кароль: зірковий візажист розкрив секрети співачкиВідео

16:00

Як СРСР "обікрав" громадян: куди зникли гроші з ощадкнижок

15:49

Гостре погіршення: Дорофєєва екстрено скасувала концерт

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
15:25

"Путін не зможе ігнорувати": прогноз удару Пекіна по РФ для завершення війни

15:18

Який дар закладений від народження: названо суперздібності кожного знака зодіаку

15:13

Ціни перевалили за 200 гривень: в Україні подорожчали раніше доступні продукти

14:59

Риторика РФ на переговорах різко змінилася: Зеленський вказав на підступ

Реклама
14:50

Сніг та -15 градусів: в Тернопільську область йде різке похолодання

14:19

Хто на 100% підходить Овну: названо ідеальні та небезпечні союзи

14:12

Потужне ураження об'єктів ворога: Генштаб повідомив про блискучу роботу ЗСУ

14:11

Без нього авто не заведеться: для чого насправді потрібен AdBlue

14:00

Затишок у тренді: що диктує мода зими 2026

13:35

Білецький: Якщо переживемо морози і весною зупинимо росіян, вони сядуть за стіл переговорів

13:28

Як розпізнати чоловіка-нарциса: психологи назвали ключові ознаки

13:27

Мороз вдарить раптово: на Полтавщині прогнозують різку зміну погоди

13:04

Гороскоп Таро на завтра, 8 лютого: Овнам - праця, Раку - радість

12:47

Китайський гороскоп на завтра 8 лютого: Півням - випробування, Мавпам - біль

12:40

Українців закликали запастися водою та їжею: можливі серйозні перебої зі світлом

Реклама
12:40

Зірка-путіністка "Сватів" сильно погладшала на тлі хвороби

12:36

Порівнював кров українців з місячними: відомого коміка вигнали з країни

12:35

Що сіяти на розсаду в лютому, щоб не залишитися без врожаю: "золотий" список

12:31

Про шлюб з 14-ти: що варто знати усімПогляд

12:00

Від опіків до безумства: які отруйні рослини вбивають

11:50

Нове енергетичне перемир'я: Зеленський розкрив, що запропонували США

11:44

Стрибок курсу чи істотне падіння: що буде з доларом та євро вже з понеділка

11:31

Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

11:17

США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

11:11

Що одягнути на перше побачення, щоб підкорити з першого погляду: гід по Венері та стилю

10:48

РФ готує новий ривок на фронті: в ISW назвали пріоритетний напрямок

10:21

Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

10:20

"Нічого не втратив": Авраменко з'явився після ймовірного виїзду з України

10:14

"Дещо може статися": Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

10:00

Не про гроші: що насправді псує "дорогий" образ

09:47

Удар по багатоповерхівці на Рівненщині: двоє людей поранені, деталіФото

09:19

Розсада потовстішає на очах: садівник розкрила секрет бабусиного методуВідео

09:10

Гороскоп на завтра 8 лютого: Терезам - подарунок, Козорогам - напруження

09:06

Росія атакувала основу енергомережі України: в Міненерго повідомили наслідки

08:40

Гул і хмари диму в небі, ППО не впоралась: Росію масовано атакували дрони

Реклама
08:32

Сильна пожежа, пошкоджена інфраструктура та постраждалі: наслідки удару РФФото

08:00

Антидепресант із холодильника: як сало впливає на настрій

07:34

РФ атакує енергетику, в Україні - аварійні відключення світла: що відомо

07:19

Масована атака на Україну: РФ запустила ракети та дрони, перші деталі

06:00

Китиці, корсети й об’єм: головні тренди сезону весна–літо 2026

05:50

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

05:13

До чи після сніданку: стоматолог пояснила, коли краще чистити зуби вранці

04:41

Ностальгійні їдальні в СРСР: чому смак тих обідів досі пам'ятають мільйони

04:20

Без філерів і кремів: як українки зберігали красу сто років тому

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка з кавуном за 27 секунд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти