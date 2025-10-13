Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки

Рішення були пов'язані із захистом енергетики, військовою допомогою та посиленням ППО.

https://glavred.net/politics/prinyaty-sverhvazhnye-resheniya-zelenskiy-otkryto-rasskazal-detali-iz-stavki-10706150.html Посилання скопійоване

Зеленський провів засідання Ставки / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

Зеленський провів засідання Ставки

Україна сформує додаткові вертолітні групи

Україна готується до засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засідання з представниками командування та влади обговорювали надважливі питання та ухвалили певні рішення. Президент особисто розповів деталі.

Захист енергетики

Відновлення та захист енергетики стали питанням номер один на засіданні Ставки. Найскладніша ситуація в прифронтових громадах поблизу кордону з РФ. Там найменший час підльоту ворожих ракет і дронів, а обстріли тривають майже постійно.

відео дня

"Були доповіді про ремонтні роботи в регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, - часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України... Попри всі загрози і в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей", - зазначив президент.

Питання відновлення електропостачання в Одесі та області опрацьовується окремо. Також Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.

"Незмінна увага - Харкову та області, Запоріжжю, Миколаєву та Херсону, Полтаві та області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. За кожним напрямом зроблено відповідні доручення", - додав він.

Ситуація на фронті

Україна планує розширити можливості армійської авіації для захисту від російських дронів. Тому будуть сформовані додаткові вертолітні групи.

"Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні і більше необхідних типів літаків. Були доповіді щодо співпраці з компаніями - виробниками дронів-перехоплювачів - потрібні максимальні обсяги виробництва", - зазначив Зеленський.

Новий "Рамштайн"

Міністр оборони України Денис Шмигаль займається підготовкою нового "Рамштайн", який запланований на середу, 15 жовтня. Пріоритетним питанням залишається ППО. Також є перелік необхідних ракет і систем ППО.

"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL та SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які стримуватимуть Росію вже зараз", - ідеться в повідомленні.

Чи можливі проблеми під час опалювального сезону - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів у коментарі Главреду, що масштабні удари РФ по енергетиці здатні створити надзвичайно складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики добре підготувалися до зими.

"З огляду на те, що мені відомо про підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва і, безумовно, Києва (який, фактично, робить стільки, скільки вся інша країна разом узята у сфері енергетичної безпеки), - шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає", - заявив Харченко.

Експерт визнав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі. Однак, за його словами, вони не стануть критичними і не призведуть до енергетичного колапсу.

Удари РФ по українській енергетиці - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській і Сумській областях. Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.

У ніч на 10 жовтня російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих.

У ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред