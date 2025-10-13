Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2025, 19:11оновлено 13 жовтня, 20:09
608
Рішення були пов'язані із захистом енергетики, військовою допомогою та посиленням ППО.
Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки
Зеленський провів засідання Ставки / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

  • Зеленський провів засідання Ставки
  • Україна сформує додаткові вертолітні групи
  • Україна готується до засідання "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. На засідання з представниками командування та влади обговорювали надважливі питання та ухвалили певні рішення. Президент особисто розповів деталі.

Захист енергетики

Відновлення та захист енергетики стали питанням номер один на засіданні Ставки. Найскладніша ситуація в прифронтових громадах поблизу кордону з РФ. Там найменший час підльоту ворожих ракет і дронів, а обстріли тривають майже постійно.

відео дня

"Були доповіді про ремонтні роботи в регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, - часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України... Попри всі загрози і в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей", - зазначив президент.

Питання відновлення електропостачання в Одесі та області опрацьовується окремо. Також Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації в Києві, Київській області та на Дніпропетровщині.

"Незмінна увага - Харкову та області, Запоріжжю, Миколаєву та Херсону, Полтаві та області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. За кожним напрямом зроблено відповідні доручення", - додав він.

Ситуація на фронті

Україна планує розширити можливості армійської авіації для захисту від російських дронів. Тому будуть сформовані додаткові вертолітні групи.

"Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні і більше необхідних типів літаків. Були доповіді щодо співпраці з компаніями - виробниками дронів-перехоплювачів - потрібні максимальні обсяги виробництва", - зазначив Зеленський.

Новий "Рамштайн"

Міністр оборони України Денис Шмигаль займається підготовкою нового "Рамштайн", який запланований на середу, 15 жовтня. Пріоритетним питанням залишається ППО. Також є перелік необхідних ракет і систем ППО.

"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL та SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які стримуватимуть Росію вже зараз", - ідеться в повідомленні.

Чи можливі проблеми під час опалювального сезону - думка експерта

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів у коментарі Главреду, що масштабні удари РФ по енергетиці здатні створити надзвичайно складну ситуацію для будь-якого міста. Водночас він підкреслив, що українські енергетики добре підготувалися до зими.

"З огляду на те, що мені відомо про підготовку Харкова, Одеси, Миколаєва і, безумовно, Києва (який, фактично, робить стільки, скільки вся інша країна разом узята у сфері енергетичної безпеки), - шансів на якісь апокаліптичні сценарії просто немає", - заявив Харченко.

Експерт визнав, що аварійні або тимчасові відключення електроенергії можливі. Однак, за його словами, вони не стануть критичними і не призведуть до енергетичного колапсу.

Удари РФ по українській енергетиці - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 жовтня відбулися масовані удари по Полтавській і Сумській областях. Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.

У ніч на 10 жовтня російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відомо про понад 20 постраждалих.

У ніч на 11 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили масовану атаку на українські міста. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

20:00Фронт
Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

19:41Синоптик
Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомо

Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомо

19:30Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Ольга Сумська втратила бізнес - що сталося

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з художницею за 19 секунд

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

Татусева колискова: щаслива Нікітюк показала сина на руках у нареченого-військового

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

ЗСУ розкололи ворожу оборону: Генштаб оприлюднив деталі успішної операції

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Як змусити зимові шини "жити довше": проста хитрість від досвідченого механіка

Останні новини

20:00

Сіра зона біля Серебрянки зростає, але є нюанс: експерти розкрили несподіваний факт

19:53

Використання ШІ-актриси у фільмах - показали нового персонажа

19:41

Влупить -5, сніг буде навіть у Києві: синоптики попередили про похолодання

19:30

Зеленський після двох розмов зустрінеться з Трампом віч-на-віч - що відомоВідео

19:11

Ухвалені надважливі рішення: Зеленський відкрито розповів деталі зі Ставки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:10

Місія Томагавків: що чекає РФПогляд

19:05

Справжній убивця вапняного нальоту: просте рішення для блискучої ванноїВідео

19:02

Яка різниця між словами "шкОда" і "шкодА" - розкрито маловідомий нюансВідео

18:51

Морква та буряк принесуть рясний урожай: "золоті" дні для підзимового посівуВідео

Реклама
18:39

47-річна українська ведуча розсекретила ім'я новонародженого сина

18:25

Долар і євро ростуть: НБУ дав новий курс валют на 14 жовтня

18:00

Зеленський назвав "останній хід Путіна" й розповів, як завершити війну в Україні

17:59

Секрет ідеальної яєчні: два простих інгредієнти творять справжні диваВідео

17:54

Потужність збільшилася до восьми балів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

17:11

Живиться за рахунок інших: в Україні є "рослина-вампір" - який вона має вигляд

17:05

Не Київ: невідома історія міста, яке двічі було столицею і дало світові трьох геніїв

16:58

Обман століття: собака придумав геніальний трюк і поцупив смачні ласощі

16:50

Коли вийде 4 сезон "Бріджертонів": Netflix оголосив дату прем'єри

16:44

Коли в Україні стартує опалювальний сезон: Міненерго поставило крапку у питанні

16:27

"Місто не було готове до оборони, там хаос": лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

Реклама
16:22

У Києві відбувся ювілейний 15-й Київський марафон Незламності 2025: 13508 учасників та понад 2 млн грн на ЗСУ

16:22

223 підйоми з переворотом: 6-річна українська гімнастка встановила світовий рекорд

16:13

"Мотанка" Софії Нерсесян: що означає пісня, з якою Україна виступить на Дитячому Євробаченні-2025Відео

16:03

Змінився до невпізнання: як склалася доля хлопця з кліпу Freestyler

15:58

Гриби біля будинку - удача чи загроза: правда, яку мало хто знаєВідео

15:53

"Готовий до поповнення": MELOVIN повідомив про несподівані зміни в житті

15:44

"Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?": Трамп жорстко висловився про переговори з Путіним

15:04

Очільник розвідки Німеччини попередив про загрозу нападу Росії і забив на сполох

14:56

Інтернет "піде на зліт": просто відсуньте роутер від одного "шкідника"Відео

14:38

Алан Бадоєв звернувся до доньки, яка живе закордоном — що він сказав

14:34

Удари по НПЗ Росії не є вирішальними, але вони сильно "б'ють" по Путіну - NYT

14:17

"Заробляти на українцях": спливла правда про зрадницю Лорак

14:01

З синцями: Даша Квіткова опинилася у лікарні

13:58

Секретна зброя проти цвілі: "ядерна" суміш творить справжні диваВідео

13:38

Україну накриють похолодання і дощі: як зміниться погода найближчими днями

13:36

Який рейтинг у Зеленського і скільки українців йому довіряють - опитування

13:12

Партнери АГТ: Тиск на компанію почався після заяви про участь у приватизації ОПЗ

13:12

Родичка Ніни Матвієнко: хто переміг у Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2025

13:03

Як буде українською "підковдра": мало хто знає правильну відповідьВідео

12:42

Ситний і наваристий: рецепт дуже смачного супу з родзинкоюВідео

Реклама
12:18

Чому 14 жовтня не можна багато працювати по дому: яке церковне свято

12:03

"Великий день і новий початок": Трамп оголосив про завершення війни в Газі

11:54

"Новий роман": відомий режисер розсекретив стосунки з Наталкою Денисенко

11:51

Медведєв впав в істерику через Томагавки для України і "накинувся" на Трампа

11:38

"Буде інше обличчя" Світлана Білоножко розкрила, на що іде заради молодості

11:26

Нічний "хлопок" у Криму: дрони СБУ та ССО вразили важливі цілі - усі деталі

10:58

Коли закінчиться війна і що буде з демобілізацією: військовий зробив прогноз

10:56

ISW про провокації РФ в Естонії: Кремль запустив "Фазу нуль" підготовки до війни з НАТО

10:37

Китайський гороскоп на завтра 14 жовтня: Кроликам - роздратування, Коням - конфлікти

10:20

Тарас Цимбалюк вирішив кардинально змінитись - як зараз виглядає "Холостяк"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти