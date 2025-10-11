Пожежі, відключення світла та постраждалі: РФ вночі атакувала Україну, деталі

У Чернігівській області ворог атакував автомобіль обленерго, в Одесі та Чугуєві були проблеми зі світлом.

У Чугуєві були пожежі, а на Чернігівщині окупанти атакували енергетиків і рятувальників / Колаж: Главред, фото: ДСНС Харківської та Чернігівської областей

Головне:

Війська РФ атакували дронами Чугуїв на Харківщині, Чернігівщину, Одесу та область

Унаслідок атаки ворога загинув співробітник Чернігівобленерго

Ворог завдавав ударів по енергетиці, фіксувалися проблеми зі світлом

Російські окупаційні війська в ніч на 11 жовтня знову атакували міста України. Під удар потрапили Одеса та область, Чернігівщина та Чугуїв Харківської області. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Гриміло безліч вибухів. Фіксувалися проблеми з електропостачанням.

Удар по Одесі та області 11 жовтня

У своїх Telegram-каналах керівник Одеської ОВА Олег Кіпер і Повітряні сили повідомляли про масовані атаки БПЛА на місто та область. Група ворожих дронів атакувала приблизно о 00:30.

"Жителі Одеської області! Працює ППО. Залишайтеся в безпечних місцях", - писав Кіпер.

Місцеві жителі зазначали, що в різних районах міста - Слобідці, Молдаванці, Приморському - зникло світло. За даними РБК-Україна, у Київському району були проблеми з водою.

За годину було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Ворог вдарив по Одесі: пошкоджено цивільну та енергоінфраструктуру

Унаслідок атак російських окупантів сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури в триповерховій будівлі готельно-ресторанного комплексу, повідомили в ДСНС Одеської області.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Співробітники ДСНС врятували 2 осіб. Постраждала 1 людина. 21 особа отримала психологічну допомогу.

Кадри роботи рятувальників в Одесі:

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння в Одесі після ударів російських окупантів / ДСНС Одеської області

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння в Одесі після ударів російських окупантів / ДСНС Одеської області

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння в Одесі після ударів російських окупантів / ДСНС Одеської області

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння в Одесі після ударів російських окупантів / ДСНС Одеської області

У Чернігівській області війська РФ атакували автомобілі обленерго

Ворог 10 жовтня приблизно о 22:20 атакував дронами автомобілі Чернігівобленерго в районі села Жадове Семенівської громади в прикордонні Чернігівської області. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Унаслідок атаки окупантів відомо про загиблих і поранених / Facebook начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстова

Пошкоджено два транспортні засоби / Facebook начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстова

Унаслідок атаки є загиблий і поранені. Загинув співробітник Чернігівобленерго.

"Черговий злочин країни-агресора. Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий і поранені. Поранених доставлено до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджено два транспортні засоби. Росія - країна-терорист", - сказав начальник РВА.

Уранці о 8:05 Селіверстов повідомив про загибель ще одного співробітника Чернігівобленерго.

"З сумом повідомляю, що в лікарні помер ще один працівник АТ "Чернігівобленерго". Лікарі доклали всіх зусиль, проте отримані поранення виявилися несумісними з життям. Щирі співчуття рідним та близьким!" - написав чиновник.

Крім того, окупанти атакували рятувальників, які прибули на місце події. Постраждалих немає.

Ворог атакував рятувальників, які прибули на місце події / ДСНС у Чернігівській області

Ворог атакував рятувальників, які прибули на місце події / ДСНС у Чернігівській області

Атака на Чугуїв - що відомо:

Ближче до 10 вечора в Чугуєві Харківської області прогриміли вибухи. Фіксувалися пожежі та проблеми з електропостачанням.

"Дорогі чугуївці, місто під масованою атакою ворожої зброї. Є загоряння на місці влучень. Усі необхідні служби готові до відповідної роботи з ліквідації наслідків", - написала мер міста Галина Мінаєва.

У місті прогриміло більше десятка вибухів. На місцях інцидентів працювали рятувальники.

"Пожежа вже контролюється, рятувальники ще працюють над локалізацією загоряння. Інші служби працюють за своїми напрямками, тому завдяки оперативному їхньому реагуванню, життєдіяльність міста стабільна. Електропостачання там, де воно відсутнє зараз, буде відновлено після ліквідації пожежі. Є один постраждалий, медики надали йому допомогу на місці. Закликаю вас, шановні співвітчизники, завжди реагувати на тривоги", - інформувала Мінаєва.

Війська РФ атакували Чугуїв і Куп'янський район - кадри наслідків:

Наслідки ударів окупантів по Чугуєву та Куп'янському району / ДСНС у Харківській області

Наслідки ударів окупантів по Чугуєву та Куп'янському району / ДСНС у Харківській області

Наслідки ударів окупантів по Чугуєву та Куп'янському району / ДСНС у Харківській області

Наслідки ударів окупантів по Чугуєву та Куп'янському району / ДСНС у Харківській області

"У результаті масованої атаки БпЛА сталися пожежі. Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по м. Чугуїв та с. Великий Бурлук Куп'янського району. Унаслідок влучень сталися руйнування та пожежі на території приватних підприємств. За попередніми даними, одна людина постраждала. До ліквідації наслідків ворожих ударів було залучено рятувальників, а також медичні та піротехнічні розрахунки ДСНС", - зазначено в повідомленні.

Коротко про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки Росії на Україну - новини:

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали масованого удару БПЛА по Києву. У столиці були пожежі. Частина міста залишалася без світла, були проблеми з водою. Міський транспорт працював із перебоями.

У Повітряних силах ЗСУ сказали, що росіяни атакували Україну 497 засобами нападу. З них 465 дронів і 13 ракет. Це одна з наймасштабніших атак за всю повномасштабну війну.

У восьми регіонах - Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях - через ворожі удари по енергоінфраструктурі запровадили аварійні відключення світла. Енергетики працюють над усуненням наслідків атак.

