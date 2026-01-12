У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

Законопроєкт зупиняє строки в адміністративних провадженнях і впливає на правовий захист іноземців.

Роботодавці мають перевіряти статус кожного працівника / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Польща обмежує спрощене працевлаштування для українців

Зміни торкнуться майже мільйона українських працівників

Зупинення строків у адміністративних провадженнях діятиме до 2027 року

Уряд Польщі готує законопроєкт про поступове скасування деяких положень спеціального закону, який забезпечує підтримку громадянам України. Зміни торкнуться майже мільйона українців, що працюють та проживають у країні, повідомляє InPoland.

Нові правила працевлаштування

Вже з 5 березня 2026 року українці з тимчасовим захистом втратять низку особливих прав у Польщі. Передусім це вплине на процес працевлаштування: спрощена процедура доручення роботи громадянам України стане доступною лише для тих, хто має тимчасовий захист.

Законопроєкт, опублікований 29 грудня 2025 року на сайті Центру урядового законодавства, передбачає поступове обмеження норм спеціального закону, які досі дозволяли швидко оформлювати іноземних працівників.

Експерти попереджають, що це може призвести до організаційного хаосу в компаніях та збільшити ризик помилок під час легалізації працевлаштування.

Зупинення строків у адміністративних провадженнях

Досі спрощена процедура була одним із найефективніших інструментів для підтримки підприємств, які стикаються з нестачею кадрів. Водночас законопроєкт зберігає зупинення строків у адміністративних провадженнях щодо іноземців до 4 березня 2027 року, що, на думку експертки з питань зайнятості Надії Вінярської, позбавляє іноземців реального правового захисту та створює ризики для роботодавців.

Ситуація з українськими біженцями в Європі / Інфографіка: Главред

Представницькі організації роботодавців поки не були залучені до публічних консультацій щодо нового законопроєкту, що викликає занепокоєння у бізнес-середовищі.

Умови повернення українців в Україну - думка експерта

Українці, які через війну виїхали за кордон, повернуться додому, якщо їх влаштує безпека та будуть наявні робочі місця і житло. Як зазначає Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи, ключовим фактором залишаються саме умови безпеки, причому важливим є не лише поточний стан, а й прогнозовані перспективи.

За словами Лібанової, для біженців робота та житло в Україні та за кордоном є "практично однаковими" чинниками.

"Якщо в Україні є житло і робота, шансів на повернення значно більше", – пояснює експертка.

Вона радить роботодавцям активно підтримувати контакт із працівниками, які виїхали: привітати зі святами, поцікавитися справами, розповісти про плани та перспективи компанії.

"Це не вимагає багато зусиль, але значно підвищує ймовірність, що ваші люди повернуться", – підкреслює Лібанова.

Українці в Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє. Надалі держава не планує продовжувати її.

Крім того, після початкової хвилі підтримки України у 2022 році у Польщі спостерігається зростання випадків дискримінації та ненависті щодо українців. За даними опитування CBOS, готовність приймати біженців знизилась з 94% у 2022 році до 48% у 2025-му, а половина поляків вважає державну допомогу українцям занадто щедрою. Водночас українські мігранти значно допомагають польській економіці.

Нагадаємо, що сенат Польщі ухвалив закон про перебування іноземців та допомогу українцям. Документ підтримали 57 сенаторів, 32 - проти, змін до нього не вносили. Закон продовжує легальне перебування українців до 4 березня 2026 року.

