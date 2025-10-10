Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

У столиці спалахнули пожежі. Є постраждалі.

https://glavred.net/war/chast-kieva-bez-sveta-metro-rabotaet-s-pereboyami-svezhie-podrobnosti-nochnoy-ataki-rf-10705265.html Посилання скопійоване

У ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Вночі РФ атакувала столицю України

У місті пролунали вибухи, спалахнули пожежі

Частина Києва залишилася без світла

Унаслідок нічної атаки РФ на Київ 9 осіб дістали травми. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об'єктів цивільної інфраструктури.

Як повідомили в ДСНС, у Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували 20 осіб, 9 осіб травмовано, п'ятеро - передано медикам.

відео дня

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію - обійшлося без загоряння і руйнувань.

Пізніше мер Кличко повідомив, що внаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

Киян попередили про зміни в роботі метро

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що через складну енергетичну ситуацію в п'ятницю рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами.

Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна", інтервал руху - 6 хвилин.

Синя лінія: поїздикурсуватимуть між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.

Зелена лінія: рух поїздів від станції "Сирець" до станції "Видубичі", інтервал очікування поїзда 7 хвилин.

Рух поїздів між станціями "Славутич" і "Червоний хутір" поки що неможливий через поточну ситуацію з електроживленням.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки

Тим часом у ДТЕК повідомили, що працюють над відновленням електропостачання - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби ушкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки на Київ:

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, внаслідок чого виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Повітряну тривогу знову було оголошено о 06:22 у п'ятницю, 10 жовтня, через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". У Києві прогриміли вибухи, жителів міста закликали залишатися в укриттях.

Моніторингові канали повідомляли про рух балістики на столицю.

РФ змінила тактику повітряних атак: думка експерта

Російські окупанти змінили тактику обстрілів української інфраструктури та наростили свої можливості. Сили Оборони намагаються наздогнати темпи ворога, проте поки що не досягли потрібного рівня. Про це заявив народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко.

"Вони зараз обрали нову тактику - окрім того, що б'ють по великих об'єктах електрогенеруючих, вони почали вибивати трансформаторні станції біля міст, містечок і селищ, тим самим залишаючи їх без світла", - повідомив нардеп.

Костенко також додав, що росіянам вдалося масштабувати виробництво шахедів і платформ для їхнього запуску.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред