Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Кулеба повідомив про чергові атаки Росії на цивільні торговельні судна в Чорному морі, які підтверджують навмисне порушення норм міжнародного права.

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Росіяни атакували два цивільні судна в Чорному морі

Внаслідок атаки поранено одного члена екіпажу

Російські окупаційні війська завдали дронового удару по цивільному судну в Чорному морі. Відомо про одного пораненого. Про це у Telegram повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, російський безпілотник поцілив у танкер під прапором Панами, який перебував у зоні очікування та готувався зайти до порту для завантаження рослинної олії.

"На жаль, одного члена екіпажу було поранено. Зараз йому надається необхідна допомога. Морські рятувальні служби вже на місці, ліквідується загоряння на борту", - повідомив він.

Також було атаковано судно під прапором Сан-Марино, що виходило з порту з вантажем кукурудзи. Обійшлося без жертв, судно продовжило рух.

"Це ще один доказ того, що Росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", - резюмує чиновник.

За останній тиждень це вже друга атака противника на цивільні кораблі в Чорному морі, цього разу — на торговельні судна під іноземними прапорами, які працювали в межах морського коридору.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що перший ударний дрон влучив у судно під прапором Панами, яке прямувало до порту Чорноморська для завантаження олією та перебувало в зоні очікування. Пошкоджено надбудову без подальшого займання, однак один член екіпажу зазнав тяжкого поранення і був оперативно евакуйований ВМС України до Одеси, де йому надали медичну допомогу.

Другого удару зазнав суховантаж під прапором Сан-Марино під час виходу з району очікування. Кіпер повідомив, що пожежу швидко локалізували, постраждалих немає.

"Ці атаки вкотре підтверджують, що Росія свідомо б’є по цивільному судноплавству, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та створюючи загрозу глобальній продовольчій безпеці", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали удару по цивільному судноплавству в портах Одеської області. 9 січня під час прямування до порту Чорноморськ ударний безпілотник РФ поцілив у цивільне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке в межах Українського морського коридору прямувало на завантаження зерна.

Раніше, 7 січня, Росія атакувала одразу два порти Одеської області.

Крім того, 13 листопада в акваторії відкритого моря російський безпілотник цілеспрямовано вдарив по цивільному турецькому судну VIVA, повідомили у Військово-морських силах України.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

