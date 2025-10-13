Очільник розвідки Німеччини попередив про загрозу нападу Росії і забив на сполох

Протистояння вийшло на новий рівень, у рамках якого агресор Росія вважає Європу противником і воюючою стороною.

Росія прагне промацати кордони Європи - глава розвідки Німеччини Єгер / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне:

Росія може напасти на Європу в будь-який момент

Потрібно готуватися до нападу Росії вже зараз

Росія хоче промацати кордони Європи

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін готовий перевірити кордони Європи і влаштувати "гаряче протистояння" в будь-який момент. Росіяни тепер скрізь використовують інструменти гібридної війни і вважають європейців противником і воюючою стороною. Не можна сидіти склавши руки і думати, що Путін не нападе раніше 2029 року. Про це заявив новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер.

"Росія вважає нас противником і воюючою стороною"

Як повідомляє Bloomberg, він розповів депутатам у Берліні, що Кремль своїми діями прагне підірвати НАТО, дестабілізувати демократії Європи, розділити суспільства і залякати населення.

"Гібридні засоби, які Росія використовує для цього, тепер повсюдні. Частота окремих інцидентів представляє новий рівень протистояння - протистояння, в якому Росія вважає нас супротивником і воюючою стороною", - пояснив Йегер.

"Прагне перевірити наші кордони"

Росія маскує наміри, але "насправді вона прагне перевірити наші кордони".

"У кращому випадку в Європі спостерігається холодний мир, який у будь-який момент може перетворитися на гаряче протистояння. Ми повинні підготуватися до подальшої ескалації", - додав Єгер.

Не можна чекати до 2029 року

Він закликав не сидіти склавши руки, сподіваючись, що російського нападу не станеться щонайменше до 2029-го.

"Наш противник не знає ні відпочинку, ні перепочинку, і ми не можемо сидіти склавши руки, вважаючи, що можлива атака Росії не відбудеться щонайменше до 2029 року", - зазначив Єгер.

Коротко про можливості НАТО і осі зла / Інфографіка: Главред

Німеччина вже "під вогнем"

"Водночас стриманість і м'якість інтерпретуються нашими противниками, такими як Росія, як слабкість - ми повинні зробити правильні висновки з цього", - уточнив керівник розвідки.

Крім того, він закликав протистояти противникам Європи там, де це необхідно.

"Для цього ми прийматимемо більш високі ризики контрольованим і послідовним чином", - вважає Єгер.

Потрібно готуватися до реалій нової епохи

Глава розвідки ФРН фактично попередив, що новий підхід може викликати реакцію з боку суспільства.

"Крім соціальної підтримки, це вимагає довіри і підтримки політиків і законодавців. Разом ми повинні адаптувати закон BND до реалій нової епохи", - наголосив Мартін Єгер.

Чого добивається Путін - думка експерта

Путін намагається розколоти НАТО, щоб блоку не було, а країни залишилися самі по собі і змушені були йти йому на поступки, заявив в інтерв'ю Главреду колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

"Так, думаю, він буде промацувати НАТО. Його глобальна мета - розколоти Альянс, добившись того, щоб цей блок припинив існування. Тоді країни Європи опиняться віч-на-віч із Росією і будуть змушені йти на умови Путіна, адже жодна з них поодинці не зможе відчувати себе в безпеці, і їм доведеться домовлятися", - каже він.

Росіяни продовжать промацувати Європу на предмет посилення агресивних дій.

"Тому триватимуть нові промацування. Росія, як ми бачимо, особливо не соромиться в засобах: це і використання безпілотників, і провокації всередині країн, і робота агентури, і гра на національних меншинах, і купівля політиків, і втручання у вибори. Ми вже бачили приклад у Молдові, тепер наближаються вибори в Чехії. Там фаворит, якщо не проросійський, то, принаймні, не надто схильний до підтримки України. Є й інші приклади - "Альтернатива для Німеччини" та інші політичні сили", - підкреслив Бондарєв.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський днями сказав, що якщо Путін проведе мобілізацію, він почне війну проти Європи. Окупанти намагатимуться просунутися там, де зможуть.

"Чому я вважаю, що є такий ризик? А тому, що йому потрібно "продавати" успіх. У війні проти України все, що він міг "продати", він уже "продав", і ви бачите, як я і сказав, уже товар неякісний - він "продає" брехню, що нібито може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на карту Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну", - Зеленський.

Журналісти BBC нагадали, що професор міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесверу Карло Масала написав книгу "Якщо Росія переможе: один сценарій", у якій описувався можливий напад на Європу. Росія може атакувати Нарву в Естонії та захопити острів Гюмаа. У такому разі почнеться війна в трьох країнах НАТО, а лідери Заходу не зважаться воювати з окупантами.

Путін у глухому куті і може почати нову війну, йдеться в матеріалі The Telegraph. Найбільш уразливі точки - Нарва і Сувальський коридор. У статті йдеться, що у Путіна колосальні проблеми, і в такій ситуації йому доведеться напасти вже на європейські країни.

