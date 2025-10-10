'Цинічна та прорахована атака': РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракет

Відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.

Атака РФ на Україну 10 жовтня 2025 року: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала дронами, ракетами, КАБами

Основною метою була енергетична інфраструктура

Є жертви та постраждалі

У ніч на 10 жовтня армія РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Було атаковано Київ, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Полтавську область. Є жертви та руйнування. Основною метою окупантів була енергетична інфраструктура.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, росіяни атакували великою кількістю ударних БпЛА Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя, Київ. Країна-агресор РФ запустила щонайменше 14 балістичних ракет типів "Іскандер-М" по Дніпру, Запоріжжю, Києву, Кривому Рогу з Брянська, Таганрога та Криму.

По Кременчуку та Дніпру окупанти запустили три "Кинджали". Щонайменше 5 крилатих ракет наземного базування 9м727-729/Р-500 "Іскандер-К" атакували Київ і Кременчук.

По Запоріжжю та Кам'янському ворог застосував щонайменше п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 з Азовського моря. Також по Запоріжжю було запущено щонайменше три керовані авіаційні бомби.

Реакція Зеленського на нічну атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці.

"Цинічна та прорахована атака: понад 450 дронів і понад три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити", - написав президент.

Наразі відомо про понад 20 постраждалих - усім надається необхідна допомога. У Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.

У Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання.

Є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях на Дніпровщині. Відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоград, Херсон.

"Саме цивільна, енергетична інфраструктура - головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії - США, Європи, сімки - у реалізації поставок ППО, у санкціях", - додав Зеленський.

В Україні введено графіки відключень світла

Унаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти знеструмлено значну кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у зазначених регіонах застосовано аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - повідомили в Укренерго.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

​Черги відключення світла - що це означає / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київщину

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронамі. Під ударом була енергетична інфраструктура.

Наразі в області знеструмлено близько 28 тисяч сімей Броварського та Бориспільського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання.

У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен із них забезпечений усім необхідним для допомоги населенню.

Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

Унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два - пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічені фасади та вибиті вікна.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

Атака на Дніпропетперовщину

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти масовано атакували регіон БпЛА та ракетами. Сили ППО збили в регіоні 60 безпілотників.

"Вибухи лунали в Дніпрі, Кам'янському, Криворіжжі. Під ударом перебувала енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото: ДСНС

Пожежа спалахнула і в Українській громаді Синельниківського району. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду.

У Миколаївській громаді через удар дронів загорівся приватний будинок.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник бив артилерією та обстрілював із РСЗВ "Град". Постраждали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.

За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей - чоловіки 36, 45 і 53 років. Двоє з них були госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджено будівлю одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.

Атака на Полтавщину

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що в ніч на 10 жовтня в регіоні працювали сили ППО.

Унаслідок падіння уламків і прямих влучень пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Без світла залишилися 16578 побутових і 800 юридичних абонентів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Також унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Масштабна атака РФ на Запоріжжя

Як писав Главред, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що минулої ночі було кілька хвиль атак: спочатку - "шахеди", які впродовж години атакували місто, а близько четвертої години ранку - керовані авіабомби і крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог випустив 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо людей - поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих.

Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури:

12 багатоповерхівок;

8 будинків приватного сектору.

За словами Федорова, через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Потрібно тимчасово знизити навантаження на мережу.

Також частково обмежено рух через ДніпроГЕС. Протягом найближчих трьох-чотирьох годин рух буде відновлено.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

У ДТЕК повідомили, що працюють над відновленням електропостачання - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

У Київській області внаслідок російського удару ускладнено рух приміських поїздів. Як уточнили в Укрзалізниці, через відсутність напруги є затримки до 30 хвилин на ділянці Київ - Гребінка. Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Рух за маршрутом і графіком зберігається.

Чи змінить блекаут у Москві хід війни: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних питань і безпеки Михайло Гончар сказав в інтерв'ю Главреду, що зараз немає сенсу обговорювати можливість блекауту в Москві в осінньо-зимовий період. Навіть якщо він станеться - це не змінить ставлення росіян і Кремля до війни.

На його думку, заяви про наміри влаштувати блекаут у столиці лише повторюють західну логіку спроб налякати росіян словом, але це навряд чи змінить їхню поведінку - хіба що тимчасово налякає, але Росія продовжить робити своє. Тому краще менше говорити і більше робити.

