'Місто не було готове до оборони, там хаос': лейтенант ЗСУ здивував новинами з фронту

Російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ, у місті дуже складна ситуація, каже лейтенант "Алекс".

Куп'янськ не був готовий до оборони / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Оперативне командування "Захід"

Російські окупанти намагаються просуватись у напрямку Куп'янська. Місто не було готове до оборони, тому ситуація залишається важкою. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він наголосив на тому, що у місті взагалі не була організована оборона міста Куп'янська. На цьому напрямку справжній хаос, каже лейтенант.

"По Купʼянську ситуація залишається важкою через повну відсутність організованої оборони міста і це факт.Купʼянськ абсолютно не був готовий до оборони ... В цьому хаосі вже більше переживаю не за місто, яке фактично знищується боями, а за угруповання наших військ на південь від міста на лівому березі Оскола, бо там ситуація може сильно ускладнитися, якщо ми ще більше просядемо в Купʼянську і на його околицях", - зазначив лейтенант "Алекс".

Він додав, що місцями навколо міста є успіхи, але це жодним чином не покращує ситуацію в Куп'янську.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Тактика російських військ – експертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що російські війська застосовують тактику "тисячі порізів", прагнучи не лише просунутися на Донбасі, а й розтягнути українські резерви на інших напрямках.

За його оцінкою, за рік лінія фронту збільшилася на 200 км, що свідчить про спроби РФ відволікти сили від Донеччини. Снєгирьов додає, що окупанти намагаються контролювати Запорізьку область і можуть дестабілізувати ситуацію на Херсонщині.

"Російські війська опрацьовують різні сценарії, адже розуміють: вирішити питання контролю над Донецькою областю військовим шляхом доволі складно", — підкреслює експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Збройні Сили України досягли успіху на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, поліпшивши своє тактичне становище поблизу населеного пункту Малі Щербаки, що входить до Степногірської громади.

Сили оборони України продовжують контрнаступ у районі Добропілля Донецької області та в районі Оріхова Запорізької області. На Запоріжжі українські воїни просунулися на понад три кілометри. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія готується до наступу на Дніпропетровську область. РФ перекидає війська з-під Покровська. Про це заявив OSINT-аналітик Unit Observer.

