РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світла

Анна Ярославська
7 жовтня 2025, 08:52
Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.
Наслідки атаки РФ
Про наслідки нічної атаки РФ розповів Олексій Кулеба / Колаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Коротко:

  • Росія завдала ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі
  • Виникли пожежі, пошкоджено рухомий склад
  • Через обстріл тимчасово затримувалися поїзди
  • Частина Полтавщини та Сум залишилися без світла

Країна-агресор Росія вкотре вдарила по енергетиці та залізничній інфраструктурі. У ніч на 7 жовтня були масовані атаки в Полтавській та Сумській областях.

Деталі нічного повітряного удару розкрив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.

відео дня

Атака РФ на Полтаву

У Полтаві уражено локомотивне депо, станцію енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі. Загоряння ліквідували рятувальники.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів. Наразі всі поїзди продовжили рух.

Наслідки атаки РФ
Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba
Наслідки атаки РФ
Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba
Наслідки атаки РФ
Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС
  • Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025
    Атака на Полтавщину 7 жовтня 2025 Фото: ДСНС

Атака РФ на Суми

У Сумах унаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям.

Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

"Мета ворога очевидна - Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни", - наголосив Кулеба.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа. Також загоряння зафіксовано і в Немишлянському районі. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок падіння уламків і прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Виникли пожежі.

Уранці у вівторок, 7 жовтня, в Сумах прогриміли вибухи. У місті почалися перебої з електрикою.

Інші новини:

Полтавщина новини Полтави новини України новини Сум війна Росії та України атака дронів
Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп

09:00Інтерв'ю
РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світла

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світла

08:52Війна
У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:42Війна
Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Шалений стрибок долара та падіння євро: новий курс валют на 7 жовтня

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

"Твоє місце": як Алла Пугачова публічно звернулася до Софії Ротару

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

Не по кишені: Потап вирішив змінити професію в США

