РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світла

Окупанти били по Полтаві та Сумах, намагаючись зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці.

Про наслідки нічної атаки РФ розповів Олексій Кулеба / Колаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Коротко:

Росія завдала ударів по енергетичній та залізничній інфраструктурі

Виникли пожежі, пошкоджено рухомий склад

Через обстріл тимчасово затримувалися поїзди

Частина Полтавщини та Сум залишилися без світла

Країна-агресор Росія вкотре вдарила по енергетиці та залізничній інфраструктурі. У ніч на 7 жовтня були масовані атаки в Полтавській та Сумській областях.

Деталі нічного повітряного удару розкрив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба.

відео дня

Атака РФ на Полтаву

У Полтаві уражено локомотивне депо, станцію енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі. Загоряння ліквідували рятувальники.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів. Наразі всі поїзди продовжили рух.

Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Наслідки атаки РФ / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

Атака РФ на Суми

У Сумах унаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям.

Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

"Мета ворога очевидна - Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни", - наголосив Кулеба.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Харків. У місті прогриміли потужні вибухи. Під удар потрапив Індустріальний район, де після влучання виникла пожежа. Також загоряння зафіксовано і в Немишлянському районі. Після вибухів у частині Харкова спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням.

У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Полтавщину дронами. Унаслідок падіння уламків і прямих влучань пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури. Виникли пожежі.

Уранці у вівторок, 7 жовтня, в Сумах прогриміли вибухи. У місті почалися перебої з електрикою.

