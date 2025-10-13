"Про що, чорт забирай, ви говорили 5 годин?": Трамп жорстко висловився про переговори з Путіним

Трамп кілька годин не міг додзвонитися Стіву Віткоффу, бо той обговорював із Путіним "цікаві речі".

Переговори Віткоффа і Путіна тривали п'ять годин / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, сайт Кремля

Що відомо:

Трамп відправляв Стіва Віткоффа на переговори з Путіним

Трамп не міг додзвонитися Віткоффу, коли він був із Путіним

Переговори Віткоффа і Путіна тривали п'ять годин

Президент США Дональд Трамп різко висловився про переговори його спецпредставника Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним. Відео з його емоційним висловлюванням уже розлетілося в Мережі.

Трамп був упевнений, що розмова триватиме близько 20-ти хвилин, але вона затягнулася на цілих п'ять годин. Американський президент весь час дзвонив Віткоффу, щоб дізнатися про результати переговорів, але той вічно був зайнятий розмовою з Путіним.

"Я відправив Віткоффа на зустріч із Путіним, думаючи, що це буде 15-20-хвилинна зустріч. Я дзвоню за півгодини, питаю, як там у нього справи. Мені відповідають - Вітков ще з Путіним. Я дзвоню за годину, кажу. дайте мені поговорити зі Стівом. Мені відповідають, сер, він досі з Путіним. Я кажу, це довга зустріч - цілу годину. Я дзвоню ще за годину - він досі у Путіна. Через три години - він досі з Путіним. Через чотири години - він досі з Путіним! І через п'ять годин він вийшов. Я сказав: "Про що, чорт забирай, ви говорили цілих 5 годин?" - Трамп.

Тоді Віткофф відповів Трампу, що він говорив із Путіним про "цікаві речі". Президент Америки не уточнював, про що саме йдеться.

Дивіться відео із заявою Дональда Трампа:

Трамп висловився щодо перемовин Віткоффа та Путіна / фото: скріншот

Позиція США щодо України - думка експерта

Як писав Главред, у Вашингтоні все частіше говорять про можливу зміну підходу США до війни в Україні. Втім, щоб зрозуміти, чи стоять за цими словами реальні плани, необхідно побачити конкретні кроки. Про це заявив колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

"Чи хочуть вони (США, - ред.) перемогти в цій війні заради самих себе, чи просто намагаються її позбутися. Якщо друге - значить, вони її програють. І тоді наслідки будуть набагато сумнішими. Їм потрібно відповісти для себе на це головне питання. Поки ж вони намагаються уникнути його, ухилитися, але воно все одно знову і знову з'являється", - резюмує він.

Про персону: Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер йдеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Тим часом США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

Інші новини:

Про персону: Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

