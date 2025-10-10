Рус
У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

Руслан Іваненко
10 жовтня 2025, 03:28оновлено 10 жовтня, 04:58
Мер Кличко повідомляє про постраждалих і контролює роботу екстрених служб у столиці.
Енергетики працюють над стабілізацією подачі світла та води / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ДСНС, ua.depositphotos.com

  • Київ зазнав ударів балістичних ракет, є перебої зі світлом і водою
  • Восьмеро постраждалих, п’ятеро у лікарнях

Російські війська завдали серії ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві пролунали потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив:

"По вибухах, що пролунали ось зараз — триває атака балістикою. Ракети одна за одною, працює ППО".

Він додав, що фахівці енергетичної галузі роблять усе можливе для мінімізації ризиків:

"По енергетиці — зараз робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики. Більше інформації згодом".

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кількість постраждалих зросла до восьми осіб:

"Ворог б’є по критичній інфраструктурі міста. Уже восьмеро постраждалих у столиці. П’ятеро з них — у лікарнях".

За словами Кличка та Ткаченка, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі. Тимур Ткаченко повідомив:

"По світлу — повідомлення з різних частин міста про проблеми, все фіксуємо. На Лівому березі ситуація складна. Так само фіксуємо проблеми з водопостачанням".

Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії, а мер підкреслив, що всі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.

Іскандер / Інфографіка: Главред

В свою чергу міністр енергетики Світлана Гринчук підтвердила, що російські війська завдають масштабних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Вона закликала громадян дотримуватися правил безпеки під час тривоги:

"Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації"."Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи".

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час доповіді російському диктатору та воєнному злочинцю Володимиру Путіну заявив про підготовку нових масованих ударів по Україні.

Крім того, з вечора 9 жовтня російські окупаційні війська здійснюють атаки по території України ударними дронами типу "Шахед". Про наближення безпілотників до Києва повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Також в ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали серії ударів по Запоріжжю. Внаслідок атак у місті загорівся житловий будинок, постраждали люди.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

